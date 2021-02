Jóvenes estudiantes se reunieron en la Plaza Bolívar de Chacao

A propósito del Día de la Juventud en Venezuela, un grupo de jóvenes de Caracas se reunieron este viernes 12 de febrero en la Plaza Bolívar de Chacao en el estado Miranda.

Estando allí, indicaron que la intención de conmemorar este día es alzar su voz y reiterar que la situación que se vive en el país es cada día peor.

De acuerdo a medios y portales nacionales, a eso de las 11:24 de la mañana ya habían jóvenes llegando a esta convocatoria juvenil por parte de la oposición venezolana.

En este contexrto, el dirigente estudiantil, David Sosa expresó que «nos encontramos en una situación de vida o muerte y la situación actual nos obliga a estar unidos más allá de las diferencias».

Luego de concentrarse allí, el líder opositor, Juan Guaidó llegó a la Plaza Bolívar de Chacao para apoyar la protesta convocada por los jóvenes estudiantes.

En el lugar manifestó, que “de nada sirve ser mayoría para dejarla en la casa. De nada sirve que nos den la razón si no ejercemos el poder. No habrá universidad libre sin libertad, no habrá salario justo sin libertad, no habrá elecciones libres sin democracia”.

#12Feb Estudiantes venezolanos comienzan a llegar a la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, para participar en la movilización por el Día de la Juventud. #TVVNoticias #TVV pic.twitter.com/L052kGMYMq — TVV Noticias (@TVVnoticias) February 12, 2021

Sobre ello agregó, que «hoy no solo es necesario vencer: es existencial hacerlo para que renazca la república. La dictadura la destruyó. Asesinó eso que llamó quinta república. ¿No se han dado cuenta de que ya ni la mencionan?”.

En cuanto a las convocatorias por el Día de la Juventud, se registraron una en la Plaza Bolívar de Chacao, donde se concentraron jóvenes activistas de Voluntad Popular; Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo (todos partidos de derecha).

Las personas en ese lugar público, mostraron pancartas y banderas para exigir elecciones, democracia y libertad para el país. De hecho uno de los textos escritos en esas pancartas decía “Hoy y todos los días luchamos por tus derechos humanos, por el futuro de tus hijos, por la libertad”.

La segunda, se conoció fue más temprano, donde otro grupo de estudiantes se concentró en la esquina Tracabordo de La Candelaria; sitio donde precisamente fue asesinado hace siete años Bassil Da Costa, el primer caído durante las protestas del 2014.

Concentración de la #JuventudBicentenaria

De igual manera, el lado de la juventud con tendencia oficialista también realizó actividades de calle, pero con rumbo hacia el Palacio de Miraflores.

Seguimos en la calle rumbo al Palacio de Miraflores… ¡Qué viva la juventud de la Patria! #JuventudBicentenaria pic.twitter.com/6shyHnLh57 — PSUV (@PartidoPSUV) February 12, 2021

