JR Reyes el joven motociclista que destaca a los latinos

Compartir

El deportista mexicano Larry Reyes Junior, mejor conocido como JR Reyes destaca a los latinos, con apenas 19 años de edad ha competido en el mundo del motocross y con su corta edad se ha alzado con 18 títulos nacionales en Estados Unidos, representando la comunidad latina en cada encuentro.

Jr Reyes es de los pocos mexicanos motociclistas profesionales que actualmente compite con frecuencia en grandes e importantes eventos a nivel nacional e internacional; entre los que se encuentran Loretta Lynn’s, Mini Os, Monster Cup y Monster Energy Supercross.

Ostentando títulos como campeón Latinoamérica 65cc 2013; segundo lugar MXGP 85cc 2015; terceros Loretta Lynn’s 2020 y segundo en Loretta Lynn’s 2021.

También puede leer: Caracas FC empata en su visita ante The Strongest boliviano (+ vídeo)

JR Reyes destaca a los latinos…

“Esta es una carrera muy sacrificada, desde mis 12 años he estado fuera de casa, sin mis padres, viviendo solo en campamentos de motocross para mejorar, pero esto es parte del proceso y yo quiero lograr grandes cosas en el mundo deportivo”; expresó Jr. Reyes.

JR Reyes se ha hecho muy popular por los grandes logros y expresa que nunca pensó que iba a impactar tanto en motocross a su corta edad; sueña con ser mucho más grande y que la gente vea y sepa que puede hacer y lograr lo quiera si pone la mente en la meta final.

“Yo me moveré al 100% a monster energy supercross profesional en 2023 compitiendo en 250west eso es lo nuevo y en lo que me estoy enfocando este año. Me encanta convivir con mis fanáticos, me gusta inspirar a la gente y enseñar que todos tus sueños si se pueden hacer realidad cuando te enfocas y pones de tu parte”; destacó JR Reyes.

ACN/MAS/NDP

No deje de leer: Cuatro jonrones y dos triunfos para la tropa criolla (+ vídeos)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN