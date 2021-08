Jr The Plug en el podio de los grandes productores

Compartir





















Jaytheplug referente musical en EEUU. El ingeniero de sonido y mezclador de grandes artistas Norteamericanos; este polifacético personaje, desarrolla su profesión en todos los géneros musicales, desde el pop hasta el reggaeton. Identificado por apoyar al artista en su proceso y en el trabajo de desarrollar su máximo potencial en este. Así mismo, su conocimiento lo comparte con futuros que ejercerán este arte.

Con tan solo 20 años, el músico e ingeniero de sonido Jaytheplug, se está convirtiendo en un gran referente musical en Estados Unidos, reconocimiento que se ha ganado a pulso.

Ha podido trabajar en proyectos de personalidades reconocidas como Lil Yatchy, Madeintyo, Sheff G, El Fotherrd, Fetty Wap, Monty1738, Meli, Jadakiss, Jay Critch y muchos más. Recientemente, tuvo la oportunidad de grabar un mix y master para El Fotherrd en Plug Studios NYC.

Entre sus proyectos más importantes están, King Fed – For Less, Madeintyo For Lil Yatchy – Jump Off a Jet, Meli – Icey. Jaytheplugg_cuenta con un gran equipo de trabajo, a quienes les retribuye también parte de sus logros; estos están siendo responsable de trabajar en “dtb” y “I Still think about” by a Boogie. También canciones de Tali Goya, Arcangel, Cardi B, Anuel AA, Lil Tjay, Nati Natasha y muchos más.

Jaden Gill, como es su nombre de pila, nació en Nueva York; quien desde muy temprana edad ha tenido que trabajar muy duro para ver su sueño más grande consolidado.

“Han sido muchas noches sin poder dormir, lejos de mi familia y amigos, pero todo sé que seguirá valiendo la pena, porque estoy haciendo lo que más amo y demostrando mi talento. Aunque, reconozco que no ha sido un camino fácil, muchos me han dado la espalda y me han dejado a mitad de camino, pero lucho por ver mi nombre en lo más alto junto a mi gran equipo.”; Expresó Jaytheplug.

Sueño e inspiración

El Ingeniero de Sonido Jaytheplug, sueña con poder trabajar junto a Drake, Future, Bad Bunny, Travis Scott, Adele y Bruno Mars. como también, ser parte de un proyecto que logre el diamante o platino.

Su mayor inspiración siempre ha sido su familia, quiere cambiar la historia en ella, que puedan tener mejores oportunidades y estar en mejores condiciones; valora que hayan sido ellos quienes han confiado y motivado en todo momento.

Jaytheplug espera en un futuro, que su currículum esté lleno de los discos más importantes y exitosos que se estén reproduciendo en todo el mundo; por eso, da lo mejor de sí y pone todas sus capacidades para que el proyecto que desarrolla obtenga el resultado que se espera y mucho más; Jaytheplug desde ya trabaja en su propio estudio de grabación.

