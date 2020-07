Juan Carlos Salazar venezolaniza el ritmo

Ritmos latinoamericanos con su toque clásico

En los dedos de Juan Carlos Salazar quedaron las huellas dactilares; del frote de las cuerdas de su chelo, de esos días de otrora; cuando era músico de la Orquesta Juvenil de Venezuela. Así como memorizó los acordes de su cuatro; instrumento que le acompaña en todas sus presentaciones, el sonido de los ritmos latinoamericanos; con un distintivo toque clásico, penetró en sus huesos para ser parte de su esencia musical.

Con su voz y su cuatro fusiona dos géneros y nos deleita con “Me Retaste a Quererte”

Salazar quiere aprovechar esta vez ese vasto conocimiento de ritmos; para inyectarle una dosis de venezolanidad a las venas de la música popular de Venezuela. De allí viene la idea de hacer un proyecto de baladas populares venezolanas; con instrumentación utilizada para la música folclórica venezolana; con el apoyo de los músicos de Ensamble Kratos; Daniel Gonzalez (produccion y bajo), Enrique Márquez (Mandolina y guitarra); Paul García (guitarra), Erich Pérez (flauta), Juan Bello (percusión), Dulce Maza (Chelo) y Edwin Granado (batería)

La mezcla y masterizacion de sus temas; la está realizando el Ing. Edwin Granado desde su estudio de Cabudare, Edo. Lara.

“He estado trabajando en este proyecto y la a gente va a poder disfrutar; música de Yordano, Ilan, Franco de Vita, Guillermo Davila; y otros con instrumentación típica venezolana.

Excepcional versatilidad

La versatilidad de Salazar facilita la fluidez de estos proyectos; pues se considera músico de retos, lo cual lo ha demostrado muchas veces; en tarima cantando para gente de multiples latitudes, culturas, continentes; en español, inglés y con su cuatro.

“Canto lo que me mueve la fibra, no le tengo miedo a ningún género; y así como canto música de todas partes de mi país, de todas partes de América Latina”, dijo.

“Desde hace un tiempo vengo trabajando en un proyecto que me tiene muy entusiasmado; Unir en una sola producción los dos géneros musicales; con los cuales me he identificado siempre; las baladas románticas y la ejecución de instrumentos tradicionales venezolanos.

“Aquí les presento la primera de varias canciones; que he realizado con mucho amor y con el máximo respeto por sus intérpretes originales; “Me Retaste a Quererte” del autor y compositor Pablo Manavello.

Y justamente por hacer este trabajo desde la admiración; escoger los temas no fue tarea fácil, así que dejándome guiar por el alma; fui seleccionando temas de artistas como: Yordano, Guillermo Dávila, Franco de Vita e Ilan Chester, entre otros.

Amor y desamor en una canción

Hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa canción de amor y desamor; ¿Quién no ha sentido alguna vez cómo, al enamorarnos; nos confrontamos con la intensidad de nuestros sentimientos?

«Y es que el amor, nos lleva a experimentar las emociones más extremas de la vida.”

Juan Carlos Salazar (www.juancarlossalazar.com) – www.facebook.com/juancarlossalazarmusic/ – @juancarlossalazarmusic – @jcsalazarmusic

Disfruten esta hermosa canción y revivan el reto de querernos cada día más. ¡Ah! y esperen por nuevos temas que estaré́ compartiendo con todos ustedes.

Salazar quiere recordarle a sus seguidores que toda su música está disponible en todas las plataformas digitales. Sus producciones “Voces de Venezuela: Duetos Vol I y Vol II pueden ser descargadas de forma gratuita en Venezuela, desde su pagina www.juancarlossalazar.com

Videoclip https://youtu.be/JtZVH_sbMzQ

