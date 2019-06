Jubilados de PoliCarabobo exigen homologación

Un grupo de jubilados de la Policía de Carabobo exige atención de los entes gubernamentales, los exfuncionarios indicaron que necesitan ayuda para atender los problemas de salud que tienen y que no pueden ser solventados debido al irrespeto de servicios sociales tras haber prestado servicio al Estado venezolano por más de 30 años.

Alrededor de 17 jubilados de la policía regional del estado Carabobo se encuentran en una situación de salud delicada, los altos costos y la falta de insumos en los centros de salud no les permite atenderse adecuadamente, indicaron que la gobernación de la entidad los hace ir constantemente a Capitolio pero que no les dan repuestas efectivas, Luis Brito, jubilado PoliCarabobo, comentó que atraviesa una condición de salud que debe ser atendida y que lo que percibe como salario no es suficiente, relató que el año pasado tuvo que vender su carro para pagar la operación que requiere y cuando fue al siguiente día ya había aumentado y no pudo completar el dinero.

José Mendoza, presidente Asociación Jubilados PoliCarabobo, exigió la homologación de sus sueldos con respecto a los de los policías activos, recordaron que al pasar a la condición de

jubilados pierden beneficios como cestaticket y otros bonos, comentó que los exfuncionarios devengan un salario de 40 mil bs que ni siquiera les llega completo por las deducciones que les hacen de caja de ahorro y funeraria.