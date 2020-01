Jubilados y pensionados sólo recibirán Bs. 250 mil

Los jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) también recibirán un aumento luego del anuncio este viernes del nuevo salario mínimo. Así lo señaló el constituyentista Francisco Torrealba, a través de su cuenta en la red social Twitter

Torrealba dijo que el incremento se ubicó en 250.000 bolívares para el salario base. El bono de alimentación quedó en 200.000 bolívares, indicó.

Esto significa que el ingreso mínimo integral pasará de 300.000 a 450.000 bolívares. Esto en virtud de que el sueldo mínimo estaba en 150.000 bolívares y el bono de alimentación igualmente en 150.000 bolívares.

…Pero lo jubilados y pensionados sólo recibirán Bs. 250.000

Los jubilados y pensionados, que no reciben bono de alimentación, cobrarán 250.000 bolívares. Así lo establece el decreto número 4.093 de la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.502, de fecha 9 de enero de 2020.

Esta remuneración representa 3,08 dólares de acuerdo con la tasa paralela, valorada en 81.000 bolívares en promedio este sábado. Frente a la cotización oficial, que cerró el viernes en 67.213, las pensiones equivalen a 3,71 dólares.

