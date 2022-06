Judo también se lleva la competencia por equipos en Valledupar 2022

Miguel Cabrera superó a Rickey Henderson y extendió su buen momento en el plato al conectar un par de hits el martes 28 de junio, para elevar su total vitalicio a 3.056 y desplazar del puesto 26 de la historia a Ricky Henderson, miembro del Salón de la Fama.

Cabrera agregó en su actuación una remolcada, pero no pudo evitar la derrota de los Tigres de Detroit 4-3 contra los Gigantes de San Francisco; en el inicio de una serie interligas de dos encuentros en el Oracle Park.

Luego de dejar atrás a Henderson (3.055), el próximo objetivo del venezolano es el inmortal Craig Biggio (3.060); para asegurarse un lugar entre los 25 bateadores con más inatrapables en los anales de las Grandes Ligas.

En el primer inning, «Miggy» conectó una línea bajita por el medio del campo que golpeó en el spikeizquierdo al lanzador zurdo Carlos Rodón; la bola se elevó y fue tomada por el campocorto Thairo Estrada, que lanzó a primera sin tiempo.

Más tarde, en la sexta entrada, Cabrera manejó una slider en la esquina de afuera de Rodón y conectó un roletazo imparable; entre el inicialista Darin Ruf y la almohadilla, que remolcó a Robbie Grossman para romper el blanqueo del que estaba siendo víctima Detroit.

La conexión no solo sirvió para dejar atrás a Henderson, sino mejoró a 1.828 su cifra de producidas en su trayectoria; guarismo con el que igualó a Al Simmons, quien tiene una placa en Cooperstown, en el sitial 20 de todos los tiempos.

En el octavo, Cabrera estuvo cerca de apuntarse al menos un doble, tras conectar una línea tendida hacia el jardín derecho contra el relevista Dominic Leone, que hizo esforzarse al outfielder Mike Yastrzemski, quien se erigió en el héroe de los Gigantes, tras remolcar un par de anotaciones en el quinto, que terminaron siendo la diferencia del desafío.

La jornada representó el más reciente eslabón de la cadena de seis compromisos con al menos un hit de Cabrera, que ha conectado indiscutibles en 11 de sus últimos 12 partidos, desde el 13 de junio. Durante ese lapso el recio toletero exhibe una línea ofensiva de .354/.380/.375 (48-17), con un biangular, cuatro remolcadas y .755 de OPS.

Miggy passes Rickey Henderson for 26th on @MLB's all-time hits list with No. 3,056.

⭐️ https://t.co/neHJ78nHP2 ⭐️

