Juegos de computadora: Mas que un entretenimiento durante la cuarentena

Chris Conway había estado planeando una fiesta sorpresa de cumpleaños para un compañero, cuando el gobernador del estado norteamericano de Oregón les dijo a todos los residentes que se quedaran en sus casa. Ahora forman parte de la cantidad de personas que cada vez mas acuden a los mundos virtuales para socializar mediante juegos de computadora.

Desde la cuarentena, nadie debía salir a menos que fuera absolutamente necesario debido a la pandemia de Covid-19, por esta razón Mx Conway y sus amigos tuvieron que ponerse creativos.

Los jóvenes, decidieron organizar una fiesta en un juego de computadora en línea, optando por el título “Animal Crossing: New Horizons”, que fue lanzado por coincidencia para Nintendo Switch el mismo día que la cuarentena en Oregón.

En lugar de reunirse un domingo por la noche como personajes coloridos en el juego, los amigos salieron, conversaron y exploraron el mundo virtual. Un mundo libre de coronavirus.

«Ha sido realmente lindo ir al juego y pasar el rato juntos», dice Mx Conway. En Animal Crossing, los jugadores pueden participar en una variedad de actividades, desde pescar hasta tocar instrumentos musicales.

Esto está lejos de ser el único evento social que tuvo lugar en Animal Crossing desde su lanzamiento. Algunos incluso se han reunido para citas en el juego.

Con restaurantes, bares, centros de ocio y otras instalaciones cerradas en gran parte del mundo, las personas tienen que encontrar formas creativas para mantener las conexiones sociales y divertirse a pesar de estar atrapados en casa.

Las ventas semanales de juegos han aumentado entre 40% y 60%, según analistas de Futuresource. Gran parte de eso ha sido ayudado por el lanzamiento de Animal Crossing; así como de otros títulos nuevos como Call of Duty: Warzone, que también permiten a las personas encontrarse en el juego en línea.

Los jugadores también pasan más tiempo en mundos virtuales y usan más ancho de banda de Internet para conectarse.

Para muchos, los juegos no solo proporcionan una forma de conectarse con amigos en cuarentena, sino que también son universos alternativos; donde la realidad de la pandemia puede olvidarse momentáneamente.

