Juez bloqueó medida de Biden de suspender las deportaciones por 100 días

Este martes, un juez federal en Texas bloqueó de manera temporal (100 días) la medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden de suspender las deportación de inmigrantes indocumentados.

De esta manera, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden la pasada semana; argumentando que la nueva administración actuó de forma arbitraria al no consultarlo previamente con el estado.

De hecho, el magistrado Drew B. Tipton del tribunal de distrito sur de Texas impidió la implementación en el país; de la orden dada por Biden el mismo día que asumió el poder.

“Prohibo la implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20 de enero titulado; ‘Pausa Inmediata de Cien Días de Expulsiones’”, se lee en la orden.

Juez bloqueó suspender las deportaciones

Vale recordar, que en su primer día de mandato, Biden firmó 17 medidas ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria y una; era esta moratoria en las deportaciones; donde se incluyen «ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”.

Ante esta orden, ya el lunes Tipton había pedido al gobierno información sobre cuántos inmigrantes habían sido puestos en libertad. Al tiempo, Paxton celebró la victoria a través de Twitter, donde escribió que “Texas es el PRIMER estado de la nación en presentar una demanda contra la administración de Biden y GANAMOS”.

Agregó en su mensaje, que “dentro de los 6 días posteriores a la toma de posesión de Biden, Texas DETUVO su congelación de deportación. Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos”.

En este caso, el magistrado designado por el expresidente Donald Trump, programó una audiencia para este 28 de enero; día en el que ambas partes deberán explicar sus argumentos.

Agregó en este sentido, que la acción del gobierno «viola la Constitución, las leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional”; razón por la cual la administración actual debe exponer primero sus planes al estado.

Apoyan la medida de Biden

Por su parte, el lado contrario de la historia, como lo es la ONG Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) había presentado un escrito; a favor de la medida tomada por el Gobierno Biden, donde piden al tribunal no aceptar la demanda donde un juez bloqueó la medida del presidente de suspender las deportaciones temporalmente.

“No se debe permitir que continúe esta demanda”, manifestó la abogada de la ACLU de Texas, Kate Huddleston. «La pausa de la administración sobre las deportaciones no solo es legal sino necesaria; para garantizar que las familias no sean separadas y que las personas no vuelvan al peligro innecesariamente mientras la nueva administración revisa las acciones pasadas”.

