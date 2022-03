Jueza argentina ordenó el arresto de Diosdado Cabello

Tras ataques rusos en Irpin, Ucrania, el video periodista del diario estadounidense The New York, NY Times, Brent Renaud murió éste domingo.

Es así, que luego del bombardeo a las afueras de Kiev, el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov y la prensa ucraniana; reseñaron que “Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”.

Sobre la muerte, agregó que “hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times murió tiroteado en Irpin. Otro periodista resultó herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate”.

De hecho, en la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud y otra de su pasaporte que confirma; que se trata de un ciudadano estadounidense.

Se detalló, que los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido; así precisó a la AFP, Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas.

Luego de identificarlos, las autoridades ucranianas acusaron rápidamente a las fuerzas rusas de haber disparado contra los periodistas; pero de momento se desconoce de dónde provenían los tiros.

Vale mencionar en ese sentido, que periodistas de esa agencia de noticias que se encontraban en esa zona el domingo; escucharon tiros de artillería y de armas ligeras.

Por su parte, un periodista de la AFP vio el cuerpo de la víctima, quien llevaba encima sus documentos de identidad; incluyendo una acreditación de The New York Times.

Además, el periodista Juan Diego Herrera viajaba con Renaud y resultó herido por impactos de bala en el muslo; relató desde el hospital que su compañero recibió un disparo en el cuello.

Ahora, con Brent Renaud ya son dos los periodistas asesinados desde que inició nuevamente el conflicto entre Rusia y Ucrania; puesto que el 1 de marzo murió Evgeniy Sakun, quien trabajaba como camarógrafo de Kiev Live, luego de un ataque aéreo contra las antenas de transmisión de la televisora.

De igual manera, el portavoz del NY Times emitió un comunicado, “aunque había contribuido a The Times en el pasado (más recientemente en 2015); no estaba asignado a ningún trabajo de el Times en Ucrania. Los primeros informes de que era trabajador del Times circularon porque llevaba un documento de prensa del Times que había sido emitido para una asignación hace varios años”.

