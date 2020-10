Jueza ordena libertad del expresidente Álvaro Uribe

Este sábado la jueza 30 Penal de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo, ordenó dejar en libertad al expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

Cabe destacar, que Uribe está siendo investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno; que él rechaza.

Esta determinación fue tomada en audiencia pública, luego de que el 5 de octubre la Corte Suprema de Justicia conceptuó que la jueza estaba facultada; para decidir sobre si Uribe, continuaba o no en detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en el norte de Colombia.

Es importante recordar, que Uribe renunció a su curul en el Senado el 18 de agosto argumentando «falta de garantías» por parte del alto tribunal de justicia; y su defensa pidió que su proceso fuera enviado a la Fiscalía para su conocimiento.

La medida de privativa de libertad contra el exmandatario había sido impuesta por el alto tribunal el pasado 3 de agosto; en un caso relacionado con la presunta manipulación de testigos contra el senador del partido Polo Democrático Iván Cepeda.

La jueza argumentó que, como el proceso pasó de estar en la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación; es a esta última a la que corresponde realizar una nueva indagatoria y definir la respectiva situación jurídica del investigado.

Paradójicamente, la causa penal contra Uribe se podría resumir como la de un denunciante que terminó denunciado.

Todo comenzó en 2014, cuando el expresidente, del partido de gobierno Centro Democrático, denunció al actual senador Iván Cepeda; por supuestamente estar ofreciendo beneficios jurídicos a varios exparamilitares en las cárceles para que vincularan a Uribe con esos grupos armados.

El principal testigo en este caso es Juan Guillermo Monsalve, actualmente en prisión, quien dijo a Cepeda que en la finca “Guacharacas”; de propiedad de la familia de Uribe, se habría conformado un grupo paramilitar. La familia de Monsalve trabajaba en esa hacienda y, por eso, dijo conocer de primera mano los hechos.

El video hizo parte de un debate promovido en el Congreso por Cepeda; contra los grupos paramilitares en Colombia y sus patrocinadores.

Uribe decidió entonces llevar el caso a la Corte y denunciar a Cepeda por el contenido de las acusaciones; argumentando que Monsalve y otros testigos habrían sido manipulados y presionados.

Pero los magistrados no solo no encontraron elementos suficientes sobre Cepeda, sino que decidieron investigar a Uribe tras encontrar nuevas supuestas evidencias y testimonios que; involucrarían al expresidente con las mismas prácticas de las que acusaba al senador Cepeda.

“A mí me hicieron 21.000 interceptaciones telefónicas, a las llamadas y a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley”; sostuvo Uribe en declaraciones a CNN el 4 de septiembre de 2019.

Al enterarse del dictamen este sábado, Uribe se manifestó a través de su cuenta de Twitter con un breve mensaje: «Gracias a Dios».

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020