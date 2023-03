Julián Etulain se lleva a Argentina la Copa Canal i del XXXVIII Abierto de Venezuela

Compartir

El mexicano Sergio “Checo” Pérez gana en Arabia Saudí, el segundo Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Yeda, donde lideró, por delante de su compañero neerlandés Max Verstappen, un nuevo doblete de Red Bull; en una carrera que el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó tercero, pero al ser sancionado con diez segundos le tuvo que ceder esa plaza al inglés George Russell (Mercedes), que había sido cuarto.

‘Checo’, de 33 años, logró la quinta victoria desde que corre en la F1 -la primera de la temporada-, al ganar por delante de Verstappen -que aspira a lograr un tercer título seguido- y del doble campeón mundial asturiano, que, tras recibir la sanción, le cedió el tercer puesto a Russell, en una carrera que el otro español, Carlos Sainz (Ferrari), acabó sexto.

Alonso había sido penalizado con cinco segundos, por posición antirreglamentaria en parrilla -en la que estaba mal cuadrado su coche, más de lo debido hacia el lado izquierdo-, sanción que cumplió durante su parada; en la que uno de sus mecánicos tocó antes de ese margen de tiempo su monoplaza, por lo que recibió una segunda sanción, esta vez de diez segundos.

Esos diez segundos que se sumaron a su tiempo implicaron que el de Oviedo tuviera que intercambiar puestos con Russell, tercero en una carrera en la que se clasificó cuarto, finalmente, Alonso.

“Fue más duro de lo esperado; hicimos muy bien el trabajo en la primera tanda, pero el coche de seguridad casi nos quita otra vez la victoria aquí”, manifestó ‘Checo’, de 33 años, que logró la quinta victoria desde que corre en la F1, después de salir por segunda vez desde la ‘pole’ en una prueba de la categoría reina. En idéntico escenario que la que logró el año pasado, cuando la mala suerte, asimismo por la entrada en pista de un ‘safety car’, lo dejó en la cuarta plaza.

“El equipo ha hecho un trabajo fantástico durante todo el fin de semana; y estoy muy contento por ellos. Es un gran comienzo de temporada; y seguiremos empujando. Pero lo más importante es que tenemos el coche más rápido”; comentó el bravo piloto tapatío este domingo en Yeda.

Las cinco victorias del mexicano fueron en Sakhir 2020, Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022 y ahira en Arabia Saudita 2023.

“Me da igual que me hayan quitado el tercer puesto; igual si me lo hubieran quitado antes de subir al podio me hubiera dolido. Pero el podio está ahí, estamos en todas las imágenes, el equipo y los patrocinadores. Pero es curioso que a lo largo de 35 vueltas no se hayan dado cuenta. La FIA no ha quedado bien, porque han tenido una hora para dar la penalización”, explicó Fernando Alonso Alonso, tras su decisión.

Verstappen remonta, pero no le alcanza

Verstappen, ganador en Baréin, que protagonizó la gran remontada del día -tras haber salido desde la decimoquinta plaza- mantuvo el liderato del Mundial al haber sumado el punto extra que otorga la vuelta rápida, en una carrera que el otro Mercedes, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton acabó quinto; y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), séptimo, justo por detrás de su compañero madrileño.

Con la remontada, el piloto neerlandésAdemás se quedó con la vuelta rápida para seguir líder en el campeonato.

Los dos franceses de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, concluyeron noveno y décimo, respectivamente; por delante del danés Kevin Magnussen (Haas), que también entró en los puntos.

La próxima carrera, el Gran Premio de Australia, se disputará el próximo 2 de abril en el circuito semiurbano de Albert Park.

