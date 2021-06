Julián Gil afirma que Marjorie de Sousa padece un trastorno mental

Las diferencias entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se avivan y en esta ocasión el actor asegura que la actriz padece de un trastorno mental.

Al parecer la guerra por la custodia del hijo que comparten ambos famosos, Matías Gregorio, parece no tener tregua.

Gil emitió fuertes acusaciones en contra de la madre de su hijo; alegando que sufre de un trastorno psicológico y lamentó que no pueda ver a Matías debido al síndrome mental que padece Marjorie.

Marjorie de Sousa padece un trastorno mental

“Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental; son millones de personas que lo padecen”, reveló en una entrevista.

Segun Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP); sucede cuando la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración.

En este sentido, Julián no puede acercarse al niño quien ya tiene cuatro años, sin embargo; continúa con la esperanza de ver al pequeño.

El actor reconoció que “no puede extrañarlo, ya que no ha tenido la oportunidad de convivir con él”.

“Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados. Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces; alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”, manifestó.

Cabe recordar, que en distintas ocasiones Gil acusó a Marjorie de exigir exorbitantes pensiones para el sustento de su hijo; por lo que fue demandado por la actriz y terminó desencadenando conflictos legales que terminaron en su pérdida de la tutela del menor.

Todo comenzó en abril de 2017, cuando ella confirmó su ruptura con el actor y desde entonces han estado inmersos en un pleito legal por el niño.

El año pasado se determinó que Marjorie será la única responsable de cuidarlo; mientras que Julián tendrá que pagar la manutención del pequeño, lo que corresponde a un 20% de lo que gana al mes.

