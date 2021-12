¡Venezuelan Vixen! Julianna Peña nueva campeona de la UFC

El neerlandés Max Verstappen nuevo campeón del mundo de la Fórmula Uno y lo hizo en grande al ganar el ultimo Gran Premio de Abu Dabi; en el ciurcuito de Yas Marina, destronando a «Sir» Lewis Hamilton, que terminó segundo en la carrera y cerró el podio el español Carlos Sainz.

Una carrera que no pudo terminar mejor, de una forma alocada y emocionante que se resolvió en la ultima vuelta del Mundial; sin duda el más emocionante de los últimos años, no apya para cardíacos.

Definirise todo en el último giro de a última carrera del año con ambos corredores empatado en puntos, le puso el último punto de adrenalina a una cita que rescata una competividad perdida desde hace rato; por el dominio que mantenía el británico Hamilton, quien tendrá que esperar otro año para buscar separarse en coronas (7) del alemán Michael Schumacher.

Ese suspenso se dio cuando entró a pista, a falta de cinco un carro de seguridad, como consecuencia del accidente del canadiense Nicholas Latifi (Williams); Hamilton, que lideraba la prueba en ese momento, no cambió neumáticos. Sí lo hizo Verstappen, que, con gomas nuevas lanzó un ataque a muerte en la resalida de una carrera que se decidió en la vuelta final y en la que ‘Mad Max’, de 24 años, se convirtió en el primer piloto de los Países Bajos en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

Verstappen nuevo campeón del mundo, repitió la victoria del año pasado en Yas Marina, donde Hamilton había ganado cinco veces; asimismo desde la ‘pole’, pero con una resolución que entre las innumerables conjeturas vertidas durante las jornadas previas, nadie supo anticipar.

Sumó su décima victoria del año, la vigésima en la F1 y se convirtió asimismo en el primer campeón con un motor Honda desde 1991; cuando se coronó con un McLaren el mito brasileño Ayrton Senna, que ganó tres Mundiales para Brasil.

Mercedes se tuvo que conformar con anotarse su octavo Mundial de constructores, en una carrera que el otro Red Bull (segundos por equipos), el del mexicano Sergio Pérez -que acabó cuarto el Mundial-, abandonó al final; cuando había entrado en pista el coche de seguridad; sirviéndole en bandeja el no poco merecido podio a Sainz.

Al acabar tercero este domingo, Sainz firmó su sexto podio en la F1, el cuarto con Ferrari, tercera en el Mundial de constructores; el piloto madrileño ascendió dos plazas, para acabar quinto el Mundial en su primera temporada en la escudería más laureada de la historia; y en su mejor campaña desde que compite en la categoría reina.

Su compañero monegasco Charles Leclerc, décimo en Yas Marina, acabó el campeonato séptimo, dos puestos por detrás de él. Y teorías puede haber todas las que uno quiera; pero hoy por hoy, el número uno de la ‘Scuderia’ es Carlos.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), fue octavo y acabó la temporada -el año de su regreso a la F1, tras dos ausente- en décima posición; por delante de su compañero francés Esteban Ocon -noveno este domingo y undécimo en el campeonato- firmando su mejor campaña desde 2014, cuando pilotaba en Ferrari.

