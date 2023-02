Julianno Sosa admite en su nueva canción que es un “Bandido”

Compartir

Mientras llega su esperado cuarto álbum llamado “El rey de los tranches”, el cantante chileno, Julianno Sosa, estrenó el pasado 14 de febrero su nuevo sencillo “Bandido”.

Se trata de una canción en la que puso mucho empeño y pasión, y que habla de lo difícil que es dejar de ser un bandido y lo mucho que le cuesta alejarse de la calle, ya que es lo único que sabe hacer.

La pieza que fue producida y compuesta por el artista, cuenta con un video grabado en la ciudad de Miami.

“Da vida a una charla con su pareja, un poco triste y frustrado desde la cárcel, donde el admite ser un bandido, pero a su vez le dice a su pareja que lo espere que se quiere casar con ella”, comenta el cantante.

Y es que mientras interpreta: “Soy un bandido bebe, no puedo dejar la calle, ya tú sabes cómo es esto no me vengas con pretextos”, se percibe un ritmo contagioso y melancólico.

“Bandido” es el segundo lanzamiento de Julianno Sosa en lo que va de 2023, después de un 2022 impactante en el que su sencillo “Cochinae”, alcanzó la cifra de 10 millones de views en YouTube y más de 12 millones de reproducciones en Spotify.

“Bandido” ya está en todas las plataformas digitales, al igual que su video, qué se puede conseguir en el canal de YouTube del artista (https://youtu.be/iMctN761bU0) .

Con esta evolución en su proyecto musical, Julianno Sosa (@898sosamafia) busca dar un paso más en la internacionalización de su talento y afianzar su posición de liderazgo entre los integrantes de la nueva generación de la música urbana.

