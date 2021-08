Julio César Rosales: no soy candidato a la alcaldía de Bejuma

Compartir





















El pasado 25 de junio el político de Bejuma, Julio César Rosales, publicó un comunicado en sus redes sociales, donde enfatizó; que «mi prioridad hoy día, eran Dios, familia y el resto por añadidura».

Además, mencionó que en lo político debía prevalecer el sentido común a la hora de tomar decisiones. En ese sentido, éste 02 de Agosto, «con Dios de guía, con la anuencia de nuestro equipo y de nuestra organización Proyecto Venezuela; anunciamos que no participaremos en las elecciones convocadas por el gobierno para noviembre de este año».

Por tal razón, «mi persona Julio César Rosales Henríquez, no es, ni será candidato a la Alcaldía de Bejuma mientras no existan las condiciones necesarias».

«Aspirar dirigir un Municipio no puede ser el resultado de un capricho, de un sueño, de un anhelo, o de la simple necesidad de ser postulado y llamarse candidato; por eso no me afano, ni me preocupo pues no será en mis tiempos sino los tiempos que Dios decida», agregó.

Los problemas que vivimos los ciudadanos Venezolanos, tendrán su fin de acuerdo a Rosales «cuando cambiemos el sistema que nos gobierna; tonto sería de mi parte pensar que la solución a lo que vivimos pasa por el cambio de un Alcalde o un Gobernador».

Por eso, «debemos seguir siendo coherentes, no podría decirle a mi equipo, a mis coterráneos que ahora con el mismo CNE; y quizá con peores condiciones si debemos votar porque se trataría de mi elección».

En relación a ello, añadió que «Esto no se trata de colgar los guantes, se trata de sacudir el polvo de mi zapatos para seguir luchando por la Libertad de Venezuela; ¡que nadie crea que no vamos a estar en la calle al lado del Vecino!, acompañándolos en estos momentos de tanta calamidad y tristeza, siendo apoyo idóneo, en la medida de nuestras posibilidades».

Asimismo, comentó que «Pueden estar seguros que cuando las elecciones sean en serio, estaremos allí para luchar por la Venezuela que anhelamos; el Carabobo que recordamos, y la Bejuma que merecemos.

Aprovechó, para hacer un llamado a lo demás líderes de partidos políticos, «hermanos es el momento de bajar las banderas y colores de nuestras organizaciones; y levantar sólo la bandera de Venezuela».

Para finalizar, el político de Bejuma Julio César Rosales, citó a Martin Luther King, ¡Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto! y deseó que «Dios bendiga a Venezuela, a Carabobo y a Bejuma».

