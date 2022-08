Alcalde Fuenmayor otorgó más de 150 licencias de actividades económicas a comerciantes valencianos

Compartir

Con la intención de continuar fortaleciendo políticas que buscan potenciar el comercio en la ciudad; el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor entregó más de 150 licencias de actividades económicas a emprendedores y comerciantes valencianos.

Durante un acto realizado en el hotel Embassy, situado en la parroquia San José; se concedió dicho permiso a comerciantes pertenecientes a las distintas parroquias del municipio.

“Con la entrega de dicho documento, buscamos consolidar la formalización de la economía, nosotros en la alcaldía de Valencia, hemos venido trabajando para simplificar los procesos administrativos; pertenecemos a las nueve Alcaldías que tienen un Plan de Desarrollo Urbano Local, los famosos PDUL y estamos en reforma del mismo para generar las condiciones necesarias para brindar las Licencias de Actividades Económicas”; expresó.

Fuenmayor recalcó que desde el 1 de octubre se podrá contar con la plataforma Alcaldía online; “todos los trámites de la Alcaldía de Valencia desde el pago al aseo urbano, como la posibilidad de tener una licencia de actividad económica, una cédula catastral; el pago de un servicio en el Cementerio Municipal, van a estar disponible a través de esa aplicación, sin eliminar el tema físico dentro de la Alcaldía, por tal motivo estaremos distribuidos en distintos puntos de la ciudad también”.

El mandatario municipal agregó que el mundo está cambiando; y las tecnologías son una realidad a la que se deben adaptar los ciudadanos y las instituciones.

“Vamos a tener la oportunidad de tener un gobierno digital, lo que llamamos las ciudades inteligentes y Valencia no debe escaparse de ese gran debate, vamos a estar desplegados para optimizar las trabas que posiblemente tuvieron de un mes y medio para el otorgamiento de las licencias; que ahora tengan la oportunidad en menos de 15 días poder cristalizar este documento tan importante y de manera digital, sin duda pueden contar con la Alcaldía de Valencia y todos los mecanismos que tenemos, en un solo gobierno con nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Rafael Lacava, enlazados en unificar esfuerzos para promocionar nuestra economía local”.

Comerciantes agradecidos

En este sentido, Amarilis Silva, representante de Victor y Today CA; extendió sus felicitaciones al alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, por esta excelente iniciativa.

“Esto es para incentivar la economía de nuestro país, cada vez más orgullosa de todo lo que estamos logrando en nuestra Venezuela para sumar emprendimientos, que ayudan a crecer nuestra economía, no tengo palabras, estoy llena de alegría, sin duda Venezuela es el mejor país del mundo”; expresó.

Igualmente, Carlos Alvarado, director de Finanzas del grupo Multimax, añadió que, “estamos complacidos de participar en este acto donde es la primera vez que se me entregue la licencia económica de manera formal y directamente del alcalde Fuenmayor; por la numerosa participación pienso que todo esto es positivo, no solo para el municipio si no para el estado y el país; que muchas personas están formalizando o actualizando su registro ante la alcaldía porque eso siempre se verá reflejado en mejoras para el municipio y por supuesto para los ciudadanos, espero que todos, desde la rama a la que se dedican, podamos contribuir por una mejor ciudad y una mejor país”.

