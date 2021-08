Compartir





















Son varios los artistas de talla mundial que usan las joyas del diseñador venezolano Julio Villarroel.

Las joyas son parte de los accesorios que más enaltecen un look; pero cuando, además, cada pieza tiene una historia y valores que conectan con la sustentabilidad, son orfebrería artesanal y no tienen género, se vuelven un must have ineludible.

Eso justamente es lo que atrajo a celebridades como el cantante puertorriqueño Ricky Martin, al actor mexicano Lambda García.

También a la animadora venezolana Maite Delgado, quienes usan joyas de la marca.

Julio Villarroel, un latino que hace joyas con valores

Julio es un diseñador venezolano, nacido en Caracas y radicado en París desde hace más de una década.

Estudió en la Haute Ecole de Joaillerie de la ciudad luz, tiene un background como publicista, y una sobrada experiencia en marketing.

Dejó todo atrás para aprender los secretos del mundo de la joyería artesanal y crear piezas únicas.

Su firma, que tiene poco más de un año de establecida, ya posee una colección llamada “Mundo”, y está en pleno proceso creativo para el lanzamiento de la segunda serie de accesorios.

Destacan sus collares, anillos y brazaletes, con una simplicidad y elegancia sublimes.

Julio utiliza distintas aleaciones de metales, como el oro blanco y la plata, que hacen base para lucir el brillo de piedras preciosas y semipreciosas, como esmeraldas, zafiros, turmalinas, citrinos, topacios y rubíes.

Entre las técnicas que utiliza está la de la cera perdida, que consiste en esculpir las piezas en ese material, para luego ser vaciadas con el metal seleccionado.

Además, está comprometido con el medioambiente, trabajando con oro reciclado; y la compra de piedras preciosas, se hace a proveedores que hagan minería justa y equitativa, lo que aporta sustentabilidad a sus joyas.

La firma Julio Villarroel, además, hace joyería sin género, y enfoca sus energías en la alegría que produce en sus clientes tener una de sus piezas; también son costume made, hechas a la medida y con las características de cada uno de sus clientes, quienes desde cualquier parte del mundo hacen sus pedidos a través de su web: www.juliovillarroel.com

Se pueden hacer pedidos de joyas de Julio Villarroel en www.juliovillarroel.com

El diseñador se inspira en la anatomía humana, y unas de las piezas que más le gusta crear son las que van en el cuello, el cual considera es una de las partes mas sensuales del cuerpo humano.

Justamente, uno de estos collares fue lo que llamó la atención del cantante Ricky Martin, quien vio en su cuenta de Instagram @JulioVillarroelParis, uno de estos accesorios que ahora usa a diario.

“La mayoría de las veces veo una piedra, surge el amor a primera vista, y desde allí comienzo a imaginar la mejor forma para que esta piedra sea el centro de una pieza, que permita que se vea toda la luz que irradia y que pueda estar en contacto con la piel de la persona que la llevará consigo”, de esta forma surge el proceso creativo del diseñador, que continuará sus estudios en el prestigioso instituto l’école Boulle de París, para desarrollar nuevas técnicas y seguir creciendo con su marca, de forma intuitiva.

