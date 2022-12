Justin Braham sigue consolidando su carrera con “La Puerta”

Compartir

El cantante puertorriqueño Jerry Rivera está en el país y en rueda de prensa demostró su alegría por la realización de su show que había sido cancelado previo a la pandemia.

En Caracas son dos fechas, una mañana viernes 2 de diciembre en la Terraza del CCCT y el próximo 4 de diciembre un show inolvidable en íntimo en el Hotel Eurobuilding.

«Lo juro que no merezco tanto. Yo no me veía a mí a los 40, 50 años en una tarima. Yo pensé que a los 50 iba a estar viejo, con una barrigota, es increíble que después de tantos años yo esté aquí», opinó.

En cuanto a sus conciertos en el país, detalló que será un viaje completo de su historia pero pidió a los asistentes que no se preocupen porque cantará lo que más ha gustado durante su carrera musical.

En la rueda de prensa estuvieron Lion Lázaro y Luis Fernando Borjas, quien aseguró que su primer año como solista, tras salir de Guaco, ha sido maravilloso.

Este año Jerry Rivera sumó 34 años de carrera musical, fue en 1988 cuando siendo un adolescente de 15 años inició en la industria.

Recordó que en esa época los artistas tenían dos o tres años de carrera musical y luego desaparecían .

«Yo en ese momento quería que mi música trascendiera, logré mucho más de lo que pensaba o de lo que merezco. Lo juro que no merezco tanto. Yo no me venía a mi a los 40, 50 años en una tarima», confesó el cantante de 49 años.

«Verán un viaje completo de mi historia, tenemos visuales para revivir esos momentos, no crean que voy a cantar cosas que ustedes no conocen, voy a contar lo que más les ha gustado de mi música».

«Nunca me ha gustado la controversia, me gusta vivir en calma» dijo Jerry Rivera desde Caracas, Venezuela

Asimismo, adelantó que finalmente sacará un tema con Servando y Florentino, a quienes admira y se siente complacido con la canción.

Debido al éxito de ventas de entradas que ha tenido la primera fecha de presentación del “Niño de la Salsa” en la ciudad capital, el artista ofrecerá un encuentro más cercano para aproximadamente 500 personas en la comodidad que ofrece el lugar.

Durante estos espectáculos, producidos por Total Show Entertainment, Eventos Globales, Thiene Producer y PPG Producciones, el salsero promete cautivar a su público recordando temas que consolidaron sus casi 35 años de carrera musical, entre los que destacan:

«Qué Hay De Malo”, «Cara de Niño”, «Mi Libertad”, «No Hieras Mi Vida”, «Vuela Muy Alto” y muchas más.

Las entradas están a la venta a través de www.ticketmundo.com, en la taquilla del CCCT y las oficinas del Hotel Eurobuilding.

Asimismo, irá a Maturín y Maracay.

Para conocer más de Jerry Rivera pueden seguirlo a través de sus redes sociales como @jerryrivera

Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales de: @totalshowve, @eventosglobalesve @thieneproducer y @chamosppg.

No dejes de leer

La Montserratina estará enfocada en la innovación y el crecimiento en 2023