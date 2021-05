Kanye West es acusado de plagio por la empresa Walmart

Además de atravesar su divorcio con Kim Kardashian, Kanye West podría estar metido en otro pleito legal con otra importante empresa. Al parecer Walmart ha pedido un boqueo a una de las marcas del rapero debido a que argumenta, podría tratarse de un plagio que genere «confusión».

La empresa presentó una objeción ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el pasado 21 de abril, afirmando que el posible nuevo logotipo de su marca de ropa, Yeezy, tiene una gran similitud con el logo que ha usado la empresa de supermercados desde hace casi 14 años.







El logotipo es descrito como «rayos de un sol» en el papeleo de marca registrada de enero de 2020 presentado la compañía de West, mientras que el de Walmart data de 2007 de acuerdo con la empresa.

Si bien no es una copia exacta, la firma asegura que sí son muy similares y podría confundir a los clientes y llevar a una «falsa sugerencia de conexión» entre las dos marcas.

Kanye West es acusado por plagio

Dicha carta resultó recogida por el medio The New York Post que asegura que intentó comunicarse con el equipo de West para hacer comentarios; no recibieron respuesta. Walmart, mientras tanto, respondió el 19 de abril que había escrito a los abogados de West como prueba de que el artista no había cooperado en la querella.

De este modo, Walmart ya ha vendido productos en campaña con Jennifer Garner, el elenco de Queer Eye; Drew Barrymore, Kendall y Kylie Jenner, Ellen DeGeneres y Sofía Vergara, por mencionar algunos, pero reconoce que no está asociado de ninguna forma con el también productor.

La marca de ropa de Kanye West, Yeezy, es una de las más importantes de la moda urbana actualmente; pues sus colecciones, especialmente sus zapatillas deportivas se agotan en segundos y se vuelven objetos muy preciados en el coleccionismo de sneakers.

Hoy en día, tiene una colaboración de calzado y ropa con Adidas; y recientemente firmó un acuerdo de 10 años para producir una línea de productos para The Gap.

Para dicha colaboración, West también ha presentado una nueva solicitud de marca comercial de logotipo. Las ventas de dicha marca reportaron el año pasado 191 millones de dólares en regalías.

ACN/ La Sopa

No dejes de leer: Jennifer López se consuela en Marc Anthony tras su separación con Alex Rodríguez

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN