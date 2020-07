Kanye West podría presentar su candidatura a la presidencia de EEUU

Justo el Día de la Independencia de Estados Unidos este 4 de julio, el rapero Kanye West anunció que presentará su candidatura a la presidencia del país; a pesar de en ocasiones anteriores apoyó la gestión del actual mandatario y candidato a la reelección, Donald Trump.

En éste contexto, el artista urbano expresó en sus redes sociales que “ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos”.

Sobre el anuncio, el equipo del también productor, aún no ha dicho nada sobre los pasos a seguir para concretar la candidatura a la presidencia de Kanye West. Tampoco, han detallado si participará de manera independiente o con el apoyo de algún partido político específico.

Al parecer, está no es la primera vez que West de 43 años, y quién según la revista Forbes es el artista mejor pagado en lo que va de 2020; toca el tema de su interés en la dirigencia política.

Kanye West podría ser candidato a la presidencia

Sobre sus acciones, se pudo conocer que los últimos años West ha defendido las políticas de Trump. De hecho, lo visitó en la Casa Blanca en 2018 para entablar conversación sobre la violencia y el sistema penitenciario de Estados Unidos.

Luego, en 2019 mencionó de nuevo su pretención de postularse como candidato a la presidencia estadounidense para 2024; cuando promocionó su disco religioso “Jesus is King”. «Cuando me postule para presidente en 2024 habremos creado tantos empleos que no voy a postular, voy a caminar”, afirmó.

Respecto al lanzamiento de su posible candidatura, sino lo hace de forma independiente podría entonces; alinearse con los principios políticos que ha defendido por años, hacia el Partido Republicano.

Al concer la posible candidatura de Kanye West a la presidencia de EEUU, el empresario Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX; manifestó que “cuenta con todo mi apoyo”.

Con información: ACN/Agencias/Foto: Cortesía

