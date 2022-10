Kanye West sale de la lista Forbes tras comentarios antisemitas

A tan solo días de lanzar comentarios antisemitas en las redes sociales, el rapero Kanye West, sale de la lista de multimillonarios de Forbes, donde estuvo durante 30 meses al alcanzar una fortuna que la revista estimó en más US$ 1.000 millones.

A través de la red social Instagram, el exesposo de la socialité, Kim Kardashian; desafió a Adidas a que lo dejara tras sus cometarios en contra de la comunidad judía.

“Puedo decir cosas antisemitas, y Adidas no puede dejarme” dijo el rapero, que ahora se hace llamar legalmente Ye, en el podcast de Drink Champs a principios de este mes.

Ye, que había trabajado con Adidas desde 2013 en su línea Yeezy; gracias a ello la empresa obtiene entre un 4% y un 8% de sus ventas de los productos Yeezy, según el banco de inversión Cowen.

Así mismo, para Ye, era un trato aún mayor, ya que representaba 1,5 mil millones de dólares de su patrimonio neto.

Sin embargo, tras sus palabras la empresa alemana de ropa deportiva decidió romper lazos con Ye; porque sus comentarios antisemitas provocaron la condena de los niveles más altos de Hollywood.

“Adidas no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio. Los comentarios y acciones recientes de Ye han sido inaceptables, odiosos y peligrosos, y violan los valores de diversidad e inclusión; respeto mutuo y equidad de la compañía”, declaró la compañía en un comunicado de prensa.

Luego continuó diciendo que, “Después de una revisión exhaustiva, la compañía tomó la decisión de rescindir la asociación con Ye de inmediato; finalizar la producción de productos de la marca Yeezy y detener todos los pagos a Ye y sus empresas. Adidas detendrá el negocio de Adidas Yeezy con efecto inmediato”.

“kanye is just trolling it’s not like anyone takes him seriously lol” pic.twitter.com/jHKmFZVYXf

— matt (@mattxiv) October 23, 2022