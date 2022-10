Karim Benzema se consagra como el mejor jugador del mundo (+ vídeos)

Compartir

El francés del Real Madrid, Karim Benzema gana Balón de Oro, que lo acredita como el mejor jugador del mundo, tras recibir a sus 35 años el galardón que desde 1956 entrega la revista France Football; premio que logró de manos de su compatriota Zinedine Zidane.

También ganaron Balón de Oro, el español Gavi (sub-21) y Alexia Putellas (Barcelona) repitió en femenino; Thibaut Courtois (portero); Manchester City (club); Robert Lewandowski (Bayern-Barcelona, goleador) y Sadio Sané (Bayer-Barcelona, premio Sócretes) en una gala donde estuvieron presentes Zidane, Ronaldo Nazario, Raí, Andriy Shevchenko. Lui Figo, entre otros, encargados de entregar las distinciones.

El delantero blanco, autor de una temporada excepcional, culminada con las victorias en la liga española y en la Liga de Campeones, sucede en el palmarés al argentino Lionel Messi, que la pasada campaña consiguió su séptimo Balón de Oro; pero que no figuraba entre los candidatos en esta ocasión.

Benzema se convierte en el primer francés que conquista el Balón de Oro desde que en 1998 lo hiciera Zidane y se convierte en el quinto, junto con Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin.

El francés superó en la votación al senegalés Sadio Mané, ahora en el Bayern de Múnich; finalista el año pasado con el Liverpool de la Liga de Campeones y ganador de la Copa África.; mientras que el belga del Manchester City Kevin de Bruyne, semifinalista de la Liga de Campeones y campeón de Inglaterra, quedó tercero. mientras que el cuarto es el polaco Robert Lewandowski, actualmente en el Barcelona.

«Es el Balón de Oro del pueblo», dijo un emocionado Benzema; con unas gafas doradas y un «smoking» tras recibir el premio de manos de uno de los hombres que, junto a Ronaldo Nazario reconoció como su «motivación».

Benzema agradeció a sus compañeros, al entrenador y de forma muy especial al presidente, Florentino Pérez, del que dijo que es «uno más de la familia» que siempre le ha demostrado su confianza; desde que se trasladó a Lyon para convencerle de fichar por el Madrid.

«Sueño de todo niño»

«Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera»; señaló el francés.

Karim Benzema gana Balón de Oro y el jugador aseguró que este premio demuestra que cualquiera puede cumplir sus sueños, porque, recordó, él viene de una familia humilde; dedicó el galardón a su madre, que subió al escenario para acompañar a su hijo.

También lo hicieron el padre del futbolista y su hijo, una imagen de familia en el escenario. Benzema, que se convierte en el jugador más veterano en ganar el premio desde que lo hiciera el primero de todos; el británico Matthews en 1956.

«No hay edad, cada día más jugadores tras la treintena muestran ganas de mejorar. Me entreno más que los otros y eso me ha permitido que tras los 30 me ha permitido mantenerme, siempre con el sueño tras la cabeza, lo que me ha permitido mejorar»; señaló.

Benzema tuvo palabras de admiración para Zidane, pero también para Ronaldo Nazario. «Es mi ídolo, no hay otro delantero como él, lo que ha hecho él es imposible repetir, es historia, es el único delantero que es imposible de alcanzar. Es el fenómeno para todos los delanteros»; comentó.

Gavi, Balón de Oro Sub-21

El centrocampista español del Barcelona Gavi se alzó este lunes con el trofeo Kopa, que designa al mejor sub-21 de la pasada temporada, galardón que recibió de manos de Ronaldon Nazario y de su compatriota y compañero de equipo Pedri, vencedor de la anterior edición.

Gavi, de 18 años, se convierte en el cuarto jugador que recibe el trofeo Kopa, creado en 2018 y que, además de a Pedri; ha recompensado a Kylian Mbappé y a Matthijs de Ligt.

Putellas repite en femenino

La española del Barcelona Alexia Putellas se alzó con el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo; por lo que se convierte en la primera jugadora que repite en el galardón creado en 2018.

Putellas, ganadora de la liga española y finalista de la Liga de Campeones, en la que fue declarada mejora jugadora; se impuso a rivales como su compatriota Aitana Bonmatí y sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y Asisat Oshoala (Nigeria); la francesa Wendie Renard, ganadora de la Liga de Campeones con el Lyon, la inglesa Beth Mead o la alemana Alexandra Popp.

La futbolista de Mollet del Vallés, de 28 años, ha ganado las dos últimas ediciones. En 2018 ganó la noruega del Lyon Ada Hegerberg, al año siguiente la estadounidense del Reing FC Megan Ripione.

Thibaut Courtois el mejor portero

El belga del Real Madrid Thibaut Courtois recibió este lunes el trofeo Yashin, que designa al mejor portero de la pasada temporada.

El guardameta del equipo blanco, autor de grandes actuaciones que fueron decisivas para ayudar a su equipo a conquistar la liga española y la Liga de Campeones; se convierte así en el tercero en conseguir este galardón creado en 2019.

El primer vencedor fue el brasileño del Liverpool Alisson; en 2020 no se entregó a causa de la pandemia y el año pasado lo ganó el italiano Gianluiggi Donnarumma.

Courtois, de 30 años, se impuso a otros candidatos como los brasileños Alisson (Liverpool) y Ederson (Manchester City), el esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) o el marroquí Yassine Bounou (Sevilla).

«El año pasado fue maravilloso»; afirmó Courtois, quien aseguró estar «encantado de formar parte de este equipo», en referencia el equipo merengue.

Lewandowski se alza con Trofeo Gerd Müller

El delantero polaco Robert Lewandowski ganó el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador de la pasada temporada; en la que marco 41 tantos para el Bayern Múnich.

«Estoy muy contento de estar aquí, feliz y orgulloso, muy feliz por el nombre que lleva el trofeo»; señaló el jugador, en referencia a Múller, una gran leyenda del club alemán.

«Gerd ha sido nuestra fuente de inspiración, siempre he querido acercarme a él, lograr sus objetivos», afirmó «Lewa»; quien confesó que no pensaba que podía batir el récord de goles de Múller.

«Agradezco a mis excompañeros del Bayern, pero también a los del Barcelona (su actual club). Tenemos que trabajar duro, que todo el equipo vaya en la buena dirección»; añadió.

Manchester City vence a Real Madrid

Por su parte, Manchester City, vencedor de la Premier League inglés y llegó hasta semifinales de la Champions fue proclamado mejor club de la pasada temporada, superando a Real Madrid y Liverpool.

Dos directivos españoles, Ferrán Soriano y Txiki Begiristain, el centrocampista belga Kevin de Bruyne y el portero brasileño Ederson recibieron el galardón de manos del exjugador portugués Luis Figo.

Sadio Mané, primero en levantar el trofeo Sócrates

El senegalés Sadio Mané se convirtió en el primer jugador en ganar el trofeo Sócrates; creado por la revista France Football para recompensar la acción social fuera del terreno de juego de un futbolista.

El brasileño Rai, hermano de Sócrates, fue el encargado de otorgar este galardón; que recayó en el jugador del Bayern Múnich.

«Gracias a todos, estoy muy contento de estar aquí, un poco intimidado, pero estoy feliz de hacer algo por personas en mi país para que su vida mejore»; aseguró el futbolista, que está al frente de muchas acciones humanitarias en Senegal.

«Sócrates representa los valores justos, la democracia, para conseguir un mundo mejor, y el fútbol representa el mundo con el que soñamos. En este momento pienso en mi país, que tiene una cita muy importante a finales de mes y sé lo que Sócrates pensaría»; aseguró Rai, exfutbolista del PSG, en referencia a la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas.

