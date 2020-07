Karina criticó la premiación a Bad Bunny como compositor del año

View this post on Instagram

De lo sublime a lo “vulgar” ha sido el trayecto penoso de la música . Se entiende El paso del tiempo , las tendencias y El progreso de todas las formas pero ME REHUSO a aceptar la basura en cualquiera de sus modalidades.No niego que hay muchas canciones que he disfrutado , bailado y hasta cantado de Reggaetón el cual puedo apreciar en su mayoría . Pero no voy a aceptar por nada en el mundo que letras tan procaces , crudas , misóginas y HUECAS sean premiadas y más aún celebradas por una institución supuestamente seria hasta hoy . No me da la gana !!!! Punto!!!! ESTO YA LLEGO MUY LEJOS . #RESPETO #compositores