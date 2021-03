Karol G encendió las redes con un bikini multicolor

Además de las predicciones de los Simpson, Futurama también predijo diferentes situaciones que hoy son un hecho o algunos inventos que, efectivamente, se han desarrollado con el paso del tiempo.

Recordemos, que Futurama es una serie de Matt Groening, el mismo creador de Los Simpson, que estuvo al aire por más de diez años en FOX. Cuenta la historia de Fry, un repartidor de pizzas que fue congelado por accidente a finales del siglo XX y despertó en el año 3000.







Al ser una ficción futurista es inevitable que muestre algunos inventos que, efectivamente, se desarrollaron con el paso del tiempo. Sin embargo, sorprende también porque acierta en algunos eventos difíciles de predecir.

Algunos fanáticos de la serie afirman que Futurama predijo la pandemia de coronavirus, pues en un episodio Fry contrae un resfriado común que se termina extendiendo por todo Manhattan, Estados Unidos, y es calificado como una catástrofe. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos y transpiración, que se pueden asemejar a los de Covid-19.

Asimismo, en el episodio se ve cómo el virus se esparce por todo el país, obligando a los habitantes a someterse a una cuarentena y convirtiendo en una necesidad el vacunar a la población, ya que podría ser mortal.

Cabe destacar que los síntomas del Covid-19, así como los síntomas de Fry, son demasiado comunes y no se necesita una bola mágica para asociarlos a una enfermedad de fácil transmisión y, por consiguiente, de inminente expansión.

https://youtu.be/IQwYhXYoPwM

El error de Steve Harvey al declarar como ganadora a la colombiana Ariadna Gutiérrez en lugar de Pia Wurtzbach, también fue visto en la serie Futurama, específicamente en el episodio ‘El menor de dos males’, estrenado en el año 2000. Allí ‘Leela’ es coronada Miss Universo por error y, en realidad, la ganadora era ‘Miss Vega 4’.

La protagonista Leela lleva consigo un dispositivo en su muñeca que le permite comunicarse, reproducir contenido y usar ciertas herramientas a control remoto. A pesar de que el diseño no es el mismo, las funciones sí concuerdan con los relojes inteligentes de la actualidad.

I'm not wasting my $ on a "smart watch" until they're big enough to be useful, like Leela's. (And come with Tetris.) pic.twitter.com/WwjArn1JEY

— Rogue Dom (@RogueDom) July 22, 2016