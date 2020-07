Katy Perry presentó un adelanto de su quinto disco que lanzará en agosto

La cantante estadounidense Katy Perry lanzó el sencillo «Smile» como parte de su quinto álbum de estudio que lleva el mismo nombre; donde la californiana tomó la temática circense como imagen para la portada de su nuevo trabajo discográfico.

Es así como con ésta publicación, todo parece estar listo para que el 14 de agosto sea el día ideal para que Katy Perry; lance su trabajo musical al público e intentar volver a lograr las exitosas cifras de ventas que su anterior producción.

Katy Perry y su quinto álbum

De acuerdo a los reseñado por el portal MARCA, la artista de 35 años comentó que el tema «Smile» lo escribió; cuando pasaba por «uno de los períodos más oscuros de su vida y que se representan en tres minutos de esperanza energizantes».

Por su parte, el portal Los 40, publicó que la reflexión personal sobre ese periodo; al implementar ésta temática puede ser «una metáfora muy conveniente sobre cómo Perry pudo sentirse; durante uno de los peores periodos de su carrera musical y de su vida personal».

Sin embargo, hoy en día la futura madre agregó sobre el proceso de la creación del álbum; «ni siquiera me podía imaginar viviendo. Ahora he llegado a esta luz al final del túnel, lo que significa que voy a vivir. Y no sólo eso, voy a traer vida al mundo. Así que de momento esto ha acabado en un buen lugar».

Las canciones de Smile

La primera confirmada a parte de «Smile», estará «Daisies», así como; una canción dedicada a su hija titulada «What makes a woman» y «Teary eyes» otra incluída en el repertorio final.

De igual manera en el quinto álbun de Katy Perry, aún se desconoce que pasará con temas previas ya editados; como por ejemplo Never really over, Small talk, Harleys in Hawaii y Never worn white, que es de recordar no formaron parte de «Witness» en 2017, su cuarto trabajo.

