Kim Jong-un dice que ampliará poder nuclear «a la mayor velocidad»

Posponen ejecución de Melissa Lucio, a dos días de la fecha prevista en Texas, tras un fallo de una corte de apelaciones anunció la suspensión de la pena; pidió que una instancia judicial inferior revise el caso, algo que podría desembocar en un nuevo juicio después de que ella haya pasado 14 años en prisión.

«El Estado nos ha dado la oportunidad de volver a los tribunales y presentar las pruebas de la inocencia de Melissa que ninguna corte ha podido analizar»; explicó en una rueda de prensa poco después de conocerse la decisión Vanessa Potkin, representante de Innocence Project, una de las organizaciones que ha prestado ayuda legal a Lucio, acusada de matar a su hija de 2 años en 2007.

Mientras caía una enorme tromba de agua sobre Austin, la capital de Texas, John Lucio y Bobby Álvarez, dos de los hijos de Melissa, recibían las buenas noticias en Gatesville; la pequeña localidad del Texas rural donde se encuentra encarcelada su madre.

Hasta ahí se habían trasladado para pasar juntos el mayor tiempo posible durante las que iban a ser las últimas horas de su madre; que iba a recibir una inyección letal este miércoles.

Posponen ejecución de Melissa Lucio

Posponen ejecución de Melissa Lucio. Unas imágenes publicadas por la cineasta Sabrina Van Tassel, uno de los mayores apoyos de Melissa y que produjo un documental sobre la larga lista de irregularidades que plagaban su caso; mostraban a los familiares exultantes y emocionados.

Igual que la propia acusada, que recibió la buena nueva de boca de Jeff Leach, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Texas, quien ha liderado los esfuerzos de los legisladores del estado; más de la mitad de ellos firmaron el pasado mes una carta pidiendo que se retrasara la ejecución para que se pudiera analizar bien su caso.

«Ella estaba llorando desconsoladamente y no encontraba las palabras. Aprecia enormemente el hecho de que lo que ha sucedido hoy se haya logrado gracias a la energía de tanta gente»; agregó Potkin.

«Un apoyo sin precedentes» el que ha recibido Melissa, según destacó ayer su equipo de abogados; que es «un indicativo de la cantidad de pruebas que hay de su inocencia, y de que nadie quería ver cómo se mataba a una mujer por un crimen que nunca sucedió».

Deberán revisar caso

El propio Tribunal de Apelaciones de Delitos Penales de Texas concretó varios aspectos de su caso que deberán revisar las cortes del condado de Cameron; donde se produjo la muerte de la menor, Mariah, la decimosegunda hija de Lucio.

Entre ellos, la corte destaca el hecho de que varios jurados del caso de Lucio han afirmado públicamente que en caso de haber conocido todas las pruebas que había sobre el caso; no se habrían pronunciado por la pena de muerte.

Además, apunta a varias pruebas científicas que han salido a la luz y el hecho de que la Fiscalía ocultara pruebas favorables a Lucio; ahora, se inicia un proceso en el que el aparato judicial debe decidir si se debe celebrar un nuevo juicio.

«La corte de primera instancia tiene ahora que decidir si se han registrado violaciones de los derechos humanos y constitucionales de Melissa y si merece un nuevo juicio»; desgranó Sandra Babcock, otra de las abogadas de Lucio.

Abogados optimistas

En caso de que la corte del condado de Cameron establezca que debe celebrarse otro juicio; ese fallo deberá ser ratificado por la Corte de Apelaciones de Texas, y después se iniciaría un nuevo proceso con un nuevo jurado.

Los representantes de Lucio, sin embargo, son aún más optimistas; piensan que Melissa podría incluso quedar libre sin necesidad de otro proceso legal.

«Esperamos que si logramos obtener un nuevo juicio, el fiscal podría decidir que no va a buscar una nueva condena; porque nosotros creemos que no hay pruebas fiables que podrían mostrar la culpabilidad de Melissa. Melissa no es culpable y la muerte de Mariah fue un trágico accidente»; zanjó Babcock.

«Estoy en paz»

“Estoy en paz. De cualquier manera, pronto obtendré mi libertad. Iré a casa con mi familia o iré al cielo. Si obtengo un nuevo juicio, estoy preparada para la lucha. No soy la misma persona que era en aquella sala de interrogatorios», escribió Lucio

«Hoy defendería mis derechos. Quiero que otras supervivientes de la violencia doméstica y de las agresiones también defiendan sus derechos”, agregó Lucio en la mañana del lunes antes de que la justicia se pronunciara sobre su futuro.

Luego de conocer la decisión de la Justicia, la asociación ‘Death Penalty Action’ publicó a través de Twitter un documento sonoro que recoge el momento en que el abogado de Lucio le comunica la suspensión de su ejecución.

“¿Lo dices en serio? Oh, Dios mío”; exclamaba la acusada entre lágrimas. “¿Y eso qué significa?”, le preguntaba a su abogado, que contesta: “Eso significa que el jueves amanecerás con vida…”.

Familia y amigos celebran

Posponen ejecución de Melissa Lucio. La familia y amigos de la latina Melissa Lucio celebraron la decisión del Tribunal de Apelaciones de Texas; prevista para este miércoles, con una distendida cena que tuvo lugar cerca de la prisión en la que sigue encarcelada la acusada.

Entre los asistentes estuvieron dos de los hijos que mayores esfuerzos han hecho por impulsar la campaña a favor de su madre, John Lucio y Bobby Álvarez; junto a la cineasta franco-estadounidense Sabrina Van Tassel, responsable del documental que expuso la larga lista de irregularidades que se produjeron durante el juicio de Melissa Lucio.

Con ellos compartía mesa el fundador de la organización Death Penalty Action, Abraham Bonowitz; la mujer de John Lucio, Michelle Lucio; gracias a la cual, según contó a Efe Van Tassel, se inició la lucha por los derechos de Melissa.

«Ella fue la primera con la que entré en contacto. La única que inicialmente me hacía algo de caso»; aseguró la responsable del documental «The State of Texas vs Melissa».

En total, cerca de treinta personas, todas ellas ataviadas con una camiseta negra con el mensaje «Free Melissa Lucio»; se reunieron en el restaurante Junction on Route 36, donde el ambiente relajado del establecimiento, repleto de elementos decorativos de sabor texano, coincidía con el humor de los comensales.

EEUU, mujeres y pena de muerte

De acuerdo con los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, las mujeres representan el 3,6% de las más de 16.000 ejecuciones confirmadas por Estados Unidos desde la época colonial.

Los datos confirman que desde la reinstauración de la pena capital en 1976, 17 mujeres fueron ejecutadas en todo el país.; concretamente, Texas es el estado que más mujeres ha ejecutado, seis.

Desde entonces, sólo se ha inoculado la inyección letal a una mujer: fue a Lisa Montgomery en enero de 2021; luego de que el gobierno de Donald Trump diera luz verde a las ejecuciones federales después de un parón de 17 años. Este patrón volvió a detenerse desde la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden.

La cuestión de la pena de muerte en mujeres es un tema a menudo controvertido, ya no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo; de hecho, el Centro de Cornell estima que hay al menos 800 mujeres condenadas a muerte en todo el mundo.

Según datos de 2020 proporcionados por una investigación de Amnistía Internacional; hubo entonces 483 ejecuciones, de las cuales 16 fueron de mujeres en Egipto, Irán, Omán y Arabia Saudita.

A saber

Melissa Lucio fue acusada en 2007 de matar de una paliza a su hija de 2 años; pero ella siempre aseguró que la menor falleció tras caer por unas escaleras de acceso a su residencia de entonces; en la localidad texana de Harlingen, cerca de la frontera con México.

Pocas horas después de su muerte, Lucio fue interrogada durante cinco horas agresivamente sin la presencia de un abogado; lo que llevó a una confesión coaccionada.

El abogado de oficio que defendió a Melissa no presentó pruebas a su favor y tampoco quiso que el resto de sus hijos testificaran en el juicio para hablar sobre su carácter afable y tranquilo.

Según los actuales abogados de Lucio, la Fiscalía además presentó pruebas falsas en el juicio.

Texas pospone ejecución de Melissa Lucio , quien es madre de 14 hijos, es la única mujer hispana en el corredor de la muerte en ese estado.



El momento en que la familia de Melissa Lucio recibe la llamada de los abogados para darles la noticia. pic.twitter.com/jPTf7hmBWZ — Patricia Clarembaux (@clarembaux) April 25, 2022

ACN/MAS/EFE/AFP/AP

