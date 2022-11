Kim Kardashian y Kanye West alcanzan un acuerdo de divorcio

Compartir

La actriz venezolana, Gaby Espino, acusó a las hermanas Aleska, Michelle y Bárbara Castellanos, de pagarle a un influencer uruguayo para hachear su cuenta en la red social Instagram.

Como se recordará desde hace varios meses, Miguel Mawad, expareja de Espino; mantiene un pleito legal y mediático con Aleska Génesis, con quien también mantuvo una relación.

Este dispuesta que ha tenido como escenario las redes sociales, ha salpicado a la protagonista de “Más sabe el diablo”.

Es por ello, que, mediante un vídeo publicado en la red social de la camarita; Espino aseguró que está cansada de todo el circo mediático que ha salido a la luz este año.

Así mismo, refirió que ya tomó acciones legales en contra del influencer Yao Cabrera; quien presuntamente por órdenes de las hermanas Castellanos está detrás del cierre de su perfil de Instagram.

Gaby Espino denuncia a las hermanas Castellanos

“Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la que no estoy acostumbrada, porque los que me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya que exponen una versión públicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia”, escribió Gaby en Instagram.

Así mismo, aseguró estar al límite con la situación “porque se están metiendo con mi comunidad de social media; que a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear”.

De acuerdo con las pruebas presentadas por Gaby Espino, las hermanas Castellanos habrían pagado a Yao Cabrera; la cantidad de 25,000 dólares por cerrar su cuenta de Instagram.

Con información: ACN/Hola/Redes

