Kobi Cantillo se presenta hoy en Valencia

«Desde el taxi, la ropa, la comida, la entrada, el licor, los insumos para el licor como el refresco, hay un impacto socioeconómico que no se ve pero está allí, no solo los eventos sino la actividad nocturna».

Por su parte, Alejandro Magdaleno, productor del evento, pidió al gremio seguir impulsando estas iniciativas porque no es fácil proyectar los gastos, las ventas, por lo que exaltó la participación de todas las empresas y nuevos emprendimientos por apostar en el país.

El artista no puede esperar para retomar la relación público-artista que da estar sobre un escenario.