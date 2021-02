El ingreso de 3 trabajos no permite costear la alimentación de una persona

No dejes de leer

El mecánico José Gregorio Romero acude al comedor «a veces están estas circunstancias que uno no tiene nada y hay que venir a una casa alimentaria para poder aliviar la necesidad».

«Con el corazón en la mano vengo para acá al mediodía porque no tengo nada en mi casa, vengo y me vuelvo a ir a trabajar».

«Cuido a un bebecito en la mañana, al mediodia envuelvo cartones de huevo y cuido a otro niño en la tarde y a mí no me alcanza para nada».

Como consecuencia de la hiperinflación en Venezuela y la falta de poder adquisitivo, no puede acceder a sus necesidades mínimas de alimentación.

En Venezuela el salario mínimo no alcanza para comprar la alimentación de una persona, por lo que muchos ciudadanos dependen de comedores sociales para garantizar al menos una comida diaria.