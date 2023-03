La Drija Experience de Víctor Drija llega a Cinex

Compartir

El Musi-k Fest tendrá una programación de 12 horas y contará con grandes estrellas del reggaeton.

La productora de eventos Live Vip, Highclass y la emisora Super Trendy se encargarán de traer a Venezuela a los artistas internacionales y nacionales de la talla de Anuel AA, Justin Quiles, Jowell y Randy, Neutro Shorty, Akapella, Alejo, Santi Prince.

También Fémina, Bryan Vielma, Daddy Raidan, Aran One, La Melodía Perfecta, Sixto Rein, Gustavo Elis, Reggi y Junior Caldera, Juli y Nao también serán parte de estas presentaciones

El Musi-k Fest será en la base aérea La Carlota, en Caracas, este 18 de marzo

El plus para el Musi-k Fest será una batalla freestyle que representarán en una 1ra batalla Munlayt Vs. Crv, 2da batalla Sky Vs. Indriago, 3ra batalla Anestesia Vs. Pipon Love.

Habrá un parque infantil donde los más pequeños podrán recrearse en un perímetro controlado por la seguridad de la base que incluye colchones inflables, una tirolina, entre otras atracciones que mantendrá a las familias entretenidas.

Para ser parte del Musi-k Fest y disfrutar de todos los servicios en la La Carlota, solo deberán ingresar en la página web de Globalboletos.com.

Las entradas se pueden comprar en línea las entradas a partir de 20$ dólares en el área general “A”, seguido de 40$ el área general “B”. VIP arena 100$ dólares, VIP diamante arena 110$, box presencial 150$, box diamante 350$, box platinium y palco 500$ dólares.

La tasa es cotizada a Banco Central de Venezuela o divisa en efectivo.

Si desean de forma física adquirir el boleto, pueden hacerlo en el Urban Cuple del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en Caracas.

Si eres de Valencia y quieres acudir a ver a los mejores del reggaeton en el Musi-k Fest estos son los puntos

En Carabobo se extiende la venta y ofrecen el servicio de boletería en la tienda Jagi de Sambil de Valencia y el restaurante Don Julián.

La tickera Global Boletos facilita el modo pago. Reciben, Zelle, tarjetas de crédito, BSC, Zinli, Reserve, pago móvil, Binance, Banco de Venezuela, Patria y tranferencia BDV.

Live Vip, Highclass y la Super Trendy hará posible una vez más que los asistentes que sean parte del Musi-k Fest recuerden este concierto como uno de los más largos de la historia del entretenimiento en Venezuela.

Seguridad del evento

Además, la seguridad principal y encargada que protegerá a los asistentes será la empresa privada “Grupo Eye Staff”.

Por otro lado, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Protección Civil (PC), serán apoyo.

