La Fracción de Economistas de Primero Justicia se dirige a los venezolanos

De esta manera, el BCV ha perdido US$ 867 millones entre el 7 de noviembre de 2022 e igual período de 2021, equivalentes al 15% del saldo de 2021.

Ello, en un contexto de estabilización del tipo de cambio, era el récipe para una crisis cambiaria como la que actualmente experimenta Venezuela, en un contexto en el que no hay financiamiento externo ni credibilidad en las autoridades económicas.

4. Aunque no hay cifras oficiales, de acuerdo con firmas consultoras creíbles, el gasto fiscal ha aumentado considerablemente durante 2022.

3. Al cierre de noviembre de 2022, la deuda de PDVSA con el BCV producto de ese financiamiento se situó en US$ 16.000 millones, representando un aumento de 80% respecto al mismo mes del año anterior.