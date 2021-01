La gastritis infantil en tiempos de pandemia

No dejes de leer

De esta manera, indica, “podemos apreciar como una entidad que muchas veces es pasada por alto o no se le da la debida significancia, puede afectar a nuestros pequeños pacientes de manera exponencial.

Y que pacientes con anemia crónica también deben ser evaluados por el especialista en gastroenterología infantil, para descartar pérdidas hemáticas que, en ocasiones, no son percibidas por el paciente o sus cuidadores.

– Halitosis, como síntoma frecuente en la consulta, que no siempre va relacionada con patologías digestivas, pero que puede presentarse en niños con gastropatías.

«dependiendo del grado de desequilibrio se desarrollará una gastritis de intensidad variable y, en casos más graves, una ulceración franca de la mucosa, pudiendo coexistir o no ambas lesiones”.