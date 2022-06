La historia detrás de la “Niña del napalm”, el retrato del horror de la guerra

Compartir

Hoy se cumplen 50 años de la fotografía de la “Niña del napalm”, una impactante imagen captada por Nick Ut, de una pequeña que corría desnuda en medio de una nube de humo, la cual recorrió el mundo y ayudó a detener la guerra de Vietnam.

El 8 de junio de 1972 el fotógrafo de Associated Press (AP) “Nick” Ut retrató el momento justo en que Kim Phuc, la protagonista de la imagen, y cuatro niños más gritaban desesperados mientras su pueblo, Trang Bang, era cubierto por un extenso humo negro, relata el medio La Nación en un especial publicado sobre esta icónica imagen.

“Nunca olvidaré ese momento”, dijo en una videollamada desde Toronto que compartió Kim Phu con CNN.

Ese día un avión norteamericano lanzó una bomba de napalm, una sustancia que se adhiere al cuerpo y provoca graves quemaduras. Kim y su familia estaban resguardados en un templo, pero todos tuvieron que correr cuando sus ropas comenzaron a prenderse fuego.

“Giré la cabeza y vi los aviones, y vi cuatro bombas aterrizando”, contó Phuc. “Entonces, de repente, había fuego por todas partes, y mi ropa estaba quemada por el fuego. En ese momento no vi a nadie a mi alrededor, solo fuego”, aseguró. Rápidamente ella y su familia se refugiaron con otros civiles y soldados del sur en un templo budista pero tuvieron que huir por miedo a un ataque.

Mientras corría, su cuerpo ardía de dolor, las lágrimas le inundaban el rostro y como pudo se quitó los restos de tela que la cubrían. “Todavía recuerdo lo que pensé. Pensé ‘Dios mío, me quemé, seré fea y la gente me verá de otra manera’. Pero estaba tan aterrorizada”, expresó.

Nick Ut recuerda perfectamente el día que se topó con la «Niña del napalm»

“Yo intuía que algo terrible podía pasar después del bombardeo de los aviones, así que estaba atento con mi cámara. Miré a través del humo negro y vi a una niña, desnuda… corriendo. Comencé a tomar fotografías a medida que ella y otros niños corrían directamente hacia nosotros, escapando de la aldea por el camino rural”, relató el profesional en 2015 durante una entrevista con CNN.

“Cuando la niña se acercó, vi que partes de su piel comenzaban a desprendérsele. Ella se había arrancado la ropa para dejar de quemarse. El napalm ya había quemado su cuello, la mayor parte de su espalda y su brazo izquierdo. Dije ‘oh, Dios mío, no puedo creer que ella esté tan quemada”, recordó.

La escena impactó de tal manera a Ut que dejó su cámara a un lado. Vio como comenzaron a arrojarle agua a las heridas de la pequeña y la cubrieron con abrigo. Rápidamente subieron a los niños a una camioneta y los llevaron al hospital.

Una foto que salvó la vida de Kim Phuc

El fotógrafo vietnamita contó que los doctores no quisieron atender a la niña debido a la gravedad de las heridas que presentaba. Fue entonces cuando Ut, les mostró su carnet de prensa con la promesa de que al otro día publicaría la foto de la niña con una nota donde revelaría que el hospital se negó a tratarla. “Lloré cuando la vi corriendo. Si no la ayudaba y algo le ocurría y moría, creo que me hubiera suicidado después de eso”, manifestó.

Kim Phuc y su historia detrás de la ‘Niña de napalm’

Kim pasó 14 meses en el hospital y sus heridas no fueron solo físicas, sino también psicológicas. “No podía encontrar la paz. Quería desaparecer. Incluso deseaba la muerte. Pensaba que si moría no tendría que sufrir mental, física y emocionalmente, pero empecé a estudiar diferentes textos religiosos en busca de respuestas”, comentó en la misma entrevista de 2015.

Cuando tenía 19 años se convirtió al cristianismo y la fe la ayudó a afrontar los horrores que le tocaron vivir. De a poco logró salir adelante: se casó, tuvo cuatro hijos y aprendió a perdonar. “Honestamente odiaba esa foto, me odiaba a mí misma. Me preguntaba ¿por qué yo? Pero desde que me convertí en madre, mi corazón no está tanto en esa foto. En el fondo, digo no más guerra, no más, Kim. No quiero que mis hijos sufran nunca como esa niña. Entonces, desde ese punto de vista, realmente quiero reconocer que esa imagen es algo poderoso para trabajar conmigo por la paz. Ya no la odio”, dijo en una entrevista con Irish Times en 2016.

Pasaron 50 años del día en que Nick Ut cambió la cara del fotoperiodismo. En 1973 ganó el premio Pulitzer y un tiempo después decidió fotografiar a celebridades. A pesar del paso del tiempo logró forjar un vínculo con Phuc. “Mantuvimos el contacto. Soy un amigo muy cercano para ella y también puedo considerarme como un hermano mayor. Viajamos por el mundo hablando de las atrocidades de la guerra”, comentó el fotógrafo a la CNN.

Medio siglo pasó desde que Nick Ut capturó a Kim en medio del horror de la Guerra de Vietnam. Sin embargo, parecería como si el tiempo no hubiera pasado y hoy, en medio de otro conflicto bélico que sacude el mundo, la imagen cobra más valor que nunca y vuelve a recordar las consecuencias que tienen las bombas, sobre todo para los niños.

