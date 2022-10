La Huérfana, el origen: alcanza récord de taquilla y ocupa el primer lugar en el Top 5

Compartir

En su fin de semana de estreno, la película La Huérfana, el origen se ubicó en el primer lugar del Top 5 de las películas más vistas en Venezuela.

Superando la cifra récord de 20 mil espectadores en apenas cuatro días, de la mano de su distribuidor Mundo de Película.

La saga de Esther sigue cautivando a su público y en esta precuela conserva la preferencia de sus espectadores, por encima de Avatar, Los Minions y Boleto al paraíso.

Desde su estreno hace 13 años, La Huérfana se convirtió en la película de culto del género de terror y suspenso en el mundo.

La Huérfana, el origen, ocupa el primer lugar

Ahora La huérfana, el origen ha generado diversas matrices de opinión, controversiales e interesantes entre el público.

Esta vez La Huérfana: El Origen, titulada originalmente Orphan: First Kill, dirigida por William Brent Bell y escrita por David Coggeshall, cuenta con las impactantes interpretaciones de Isabelle Fuhrman, como Esther y Julia Stiles, como la Madre – Tricia Albright.

Si aún no has visto la revelación de Esther en La Huérfana: El Origen, no pierdas este viaje que te mantiene en el hilo del suspenso y el terror.

Te sorprenderá lo que es capaz de hacer esta “niña” y no dejarás de hablar sobre este film.

La Huérfana: El origen, en todas las salas de cine del país, con Mundo de Película.

