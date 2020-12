La incuestionable y categórica victoria. Viva Venezuela, Viva Carabobo

César Burguera

15 de 16. En las pasadas entregas, a través de estas mismas líneas, advertíamos a nuestros consecuentes lectores de los inminentes resultados que se iban a producir en Carabobo durante el desarrollo de la jornada cívica e histórica del 6D, en el marco de los comicios parlamentarios. Señalábamos que el plantel de la revolución obtendría todas y cada una de las circunscripciones o circuitos electorales que se extienden geográficamente en nuestro territorio. De igual manera señalábamos de la significativa consecución de la mayoría de los curules elegidos a través de la modalidad de la lista regional. Es decir que de los 16 diputados sometidos a la voluntad y escrutinio popular, 15 de ellos fueron los representantes del plantel, del proceso revolucionario que encabeza el presidente Nicolás Maduro y que con estricta réplica lidera el gobernador Rafael Lacava en Carabobo. Inédito triunfo, transcendental victoria. Por ello el pleno y vigente reconocimiento a todos los que conformaron la blindada estructura de organización, que no solo la representan los candidatos o dirigentes, sino que se extiende dinámica y raudamente hacia cada municipio, cada parroquia, cada sector, cada calle, en fin es encontrarse nuevamente con la cara del siempre consecuente y leal militante, donde reposará por siempre la vigencia y preservación del inigualable legado. Viva Venezuela, Viva Carabobo..!!

El considerable aporte. Los categóricos resultados obtenidos son directa consecuencia de un arraigado liderazgo que se ha gestado, con compromiso y gestión gubernamental, en este nuevo Carabobo y que acoge a las diversas organizaciones políticas que convergen, con impecable articulación, en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. En los datos oficiales del máximo órgano comicial, por el CNE, se plasman los votos suministrados por el Gran Polo Patriótico obtuvo en el voto lista 299.550 sufragios, que representaron 64.52% y que se distribuyeron entre las distintas expresiones partidistas de la siguiente manera:

PSUV. 265.169. 57.1 %, TUPAMARO.8.386.1,81 %,PODEMOS.5.520.1,19%, PPT. 5.185.1,12 %,SOMOS VENEZUELA. 4.875.1,05 % ALIANZA PARA EL CAMBIO.4.538. 0,98%,MEP.1.936. 0,42%,UPV.1.706. 0,37% ORA.1.392 0,30%

CARABOBEÑOS POR CARABOBO. 841. 0,18%.Una sola visión, un solo proyecto político, un consolidado Carabobo y más cuando nos adentramos a un 2021 colmado de una apretada y emocionante agenda electoral para la definitiva preservación de los distintos escenarios políticos liderados por el proceso revolucionario.

La lucrativa estafa de la consulta. En la pasada entrega hicimos referencia a un documento que está siendo cuidadosamente elaborado por representantes de nuestra academia, por más de un centenar de docentes de las diferentes expresiones universitarias que cumplen su medular labor de la enseñanza en Carabobo. Señalamos que en el elaborado texto se desprendían serios cuestionamientos y críticas al ocurrente evento que desde la destartalada oposición se han empeñado en denominarla como “Consulta Popular”. Nos permitimos, con la licencia del lector, convocar nuevamente en estas líneas las demoledoras observaciones que surgieron desde el respetado y calificado sector universitario: “En el tema de la consulta, además de la obviedad de las mismas y de su clara intención de constituir una especie de afirmación a una gestión interina que se quiere eternizar, afirmándose en una dudosa gestión política y de administración de recursos, que son el escándalo y la sorna del propio gobierno, hay que admitir que la burla de su instrumentación es otro episodio lamentable. “¿Quien garantiza la pureza de ese voto virtual?

¿Con cuál sistema se está implementando el engaño?

¿Cuanto es su costo y como lo obtuvieron?

¿Quienes son los dueños de esos mecanismos?

¿Como se garantiza la imparcialidad que tanto reclaman para que un voto por el NO en cualquiera de las preguntas sea contado?



¿Donde se encuentran los representantes del NO en esos comicios o ya están cantados sus resultados?”. Nuestro recordatorio viene dado, ya que en el día martes, de manera responsable y a través de las redes sociales, el ex rector de nuestra UC, Asdrúbal Romero no aguardó a la publicación del referido comunicado y arremetió contra los promotores de la treta con nombre de “Consulta Popular” y nuevamente los expuso como verdaderos hábiles cacos, aventajados delincuentes. Un enfurecido Asdrúbal acusaba de la ineficiencia de una aplicación o video juego que llaman “VOATZ”, que según los estafadores sériales iba a convertirse en la ÚNICA vía para ser digitalmente consultado sobre unas confusas e inescrutables preguntas. “La aplicación VOATZ no le ha funcionado a muchas personas. Tengo 2 días lidiando con ella y nada. Lo trasparente es que den una explicación. ¿Es privada? ¿A quien pertenece? ¿Cuánto fue el monto del contrato? ¿Cuál es el misterio detrás de VOATZ? ¿Cuánto pagaron por ese proyecto FALLIDO? ¿A quiénes?” El equilibrado rector Romero dentro de una insospechada ira exigía pronta respuesta a sus legítimos cuestionamientos. Es decir ya las categóricas críticas por parte del sector académico no solo son de fondo, sino que empiezan a describir y porque no, descubrir el vil y corrompido rostro de los estafadores sériales y la nueva modalidad de sofisticado y digital guiso de la fallida “Consulta Popular”.

El porvenir de la patria. El 6D dentro del marco de una histórica y cívica jornada nos proporcionó la nueva composición política de la Asamblea Nacional que puntualmente se exhibirá el 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo, en el Hemiciclo Nacional. Es un indiscutible hecho político. Se abrirán las puertas para el amplio diálogo e incesante búsqueda de coincidencias y encuentros. Sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para los que vivimos y los que tercamente seguiremos apostando al futuro de esta privilegiada patria. Ya empiezan a producirse las retiradas, un famélico ex candidato presidencial afirma que la oposición no tiene liderazgo, que esa “fundida” y el fracasado interino parte con la vergüenza a cuestas, con sus alforjas repletas de esos recursos que durante años negaron a ese pueblo sometido a los rigores, a la contundencia de bloqueos y sanciones. El cobarde huye despavorido. Refugiarse en otro país es su débil alegato. En su raudo escape se le oye balbucear, después de 2 años: “El riesgo existe todos los días en Venezuela”. Son la desgracia y lo nefasto. En el exterior lo esperan sus cómplices, los seriales estafadores para levantar las copas por el vulgar saqueo. Y esa es la verdad.

