La lectura impresa versus la digital

Por: Cora Páez de Topel

La lectura aparte de ser un entretenimiento es ante todo una forma de saber, una manera de pasar el rato enlazando las palabras, frases y textos con contenidos informativos que, una vez escritos en un medio impreso o electrónico dejan los mensajes a la libre interpretación de quienes los leen. Leer es sinónimo de cultura puesto que antes que todo hay que conocer el alfabeto, concentrar las ideas y saber interpretarlas fuera de toda distracción.

El alemán Johannes Gutenberg, en el s. XV, perfeccionó la tipografía o imprenta que revolucionó el mundo de las letras, al dejar grabados con caracteres móviles impregnados de tinta la literatura y la cultura universal. Los libros, folletos y catálogos fueron los medios de divulgación más efectivos para fijar las ideas sin dejar que las palabras se las llevara el viento. La publicación de la primera Biblia, de la Divina Comedia de Dante Aliguieri y de las obras de los grandes maestros del Renacimiento hicieron de los libros la fuente del saber por excelencia.

Los libros impresos dominaron el mercado de las letras hasta bien entrado el s. XX, cuando la era digital o el cyberespacio como suele denominarse, no había impuesto su dominio sobre el campo de las comunicaciones, o de la información, desplazando a la letra impresa sobre papel. Los amantes de la lectura tenían siempre entre sus manos un texto impreso. Hoy día eso ha cambiado y hasta los periódicos han bajado la circulación, para darle paso a las computadoras, a las tabletas y a los teléfonos inteligentes -smartphones – para leer el cúmulo de artículos relacionados con las noticias y el acontecer nacional o internacional. En Venezuela los grandes diarios se vieron obligados a cerrar, porque el régimen actual como una forma de censura subió sin mesura los costos del papel, lo que hizo que las empresas editoras cerraran sus puertas.

El bestseller del New York Times ¨The New Digital Age¨, una edición del 2014 escrita por Eric Schmidt y Jared Cohen, un dúo de jóvenes intelectuales combinando el conocimiento enciclopédico y la tecnología digital con la política y la dipolomacia internacional. El internet y otras tecnologías de la información empoderan a los individuos y transforman la manera de operar las naciones y negocios. El internet es entre las pocas cosas que los humanos han construído que ellos no comprenden totalmente. Lo que comenzó como un medio de transmisión de información electrónica se ha transformado en una maltifacética y continua salida para la expresión y la energía humana.

El internet es el espacio sin gobierno más grande del mundo. Es al mismo tiempo intangible y en un continuo estado de cambio, creciendo más grande y más complejo cada segundo. Cientos de millones de personas están cada minuto creando y consumiendo cantidades de contenido digital en un mundo online que no está realmente atado por leyes terrestres.

