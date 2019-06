La mano derecha y ejecutor de Diosdado Cabello

Anuncio de un Alcaraván IX/Mano derecha y Ejecutor de Diosdado Cabello: Por Milagros Rodríguez.– No sé en qué momento Pedro Miguel Carreño se transformó en lo que hoy es, proveniente de una familia cristiana y temerosa de Dios que asistían desde niños a la iglesia Cristo El Salvador, de ser un niño y muchacho de poco hablar, humilde, con poco protagonismo inclusive introvertido, se destacó en tenis de mesa, cuando se graduó en la Academia Militar de Venezuela de sub teniente y llegaba a Barinas hablaba y compartía con sus amigos de infancia donde tenía mucha complacencia con Jairo Pérez y Jorge Valero, la familia llegó de Apure a vivir en la manzana "H" de la Urbanización Rodríguez Domínguez y criarse entre el deporte, la diversión y la educación para pasar hoy en día a ser la mano derecha y ejecutor de las ordenes de Diosdado Cabello, no sé cómo esto ocurrió.

Esta es la situación que vive el materno infantil de Barinas Samuel Darío Maldonado, la nueva directora impuesta a dedo más no por méritos, prohibió que ningún trabajador de dicho centro de salud sea operado en ese centro asistencial, como te parece casi muere el lunes una enfermera de ahí con una hernia estrangula y no la podían atender porque dicha directora llego poniendo o imponiendo unas reglas contraproducentes y locas ya debido al monte qué hay se han conseguido dos culebras dentro de las instalaciones del materno y ahí sí no actúa mandando a limpiar el monte alrededor del centro de salud.

Quiero compartir esta información con todos ustedes, la semana pasada estuve cerca de la Gobernación de Barinas y en la esquina espere la ruta Bus rojo que es el único que pasa por ahí, ya que las busetas, como la llaman los barineses ya no pasan.

Pues les cuento que estábamos tres personas hay y estaba un señor mayor que dijo trabajar de chofer en la Gobernación, pues comenzó a hablar de los cubanos que eran los que acaparaban los medicamentos y los vendían. Además dijo que el fin de semana había ido a buscar 180 cajas de Clap y las habían llevado a la finca del jefe de la policía Yonny Pérez… Si es así los funcionarios del gobierno están manteniendo sus fincas con cajas del Clap que son para las familias más necesitadas y de paso hay barrios y comunidades donde no llega esta caja desde hace 6 meses como es el caso de la urbanización Miguel Ángel Rubio en Barinitas, que les llegó la última vez el 10 de diciembre.

Hasta el momento, van 87 periódicos cerrados. El último, fue el emblemático y diario Panorama de Maracaibo. Circuló durante 104 años y, fue gobiernero, porque Panorama fue aliado de todos los gobiernos en Venezuela, desde Gómez, pasando por Pérez Jiménez y los gobiernos de AD, Copei y el chavismo.

Precios de la caja CLAP se estipula en 2.500 Bs. Con logística incluida. Más de ese precio los jefes CLAP deben rendirle cuenta al pueblo y darle una explicación lógica del por qué el alto costo de un beneficio que es subsidiado por el Gobierno Bolivariano.

¡Qué bolas, Dios mío!

Leo que el partido Avanzada Progresista está proponiendo "una tregua" entre los

supuestos factores políticos en lucha por el poder en Venezuela, para atender la grave crisis que sufren, hasta su muerte, los niños afectados con diversas formas de cáncer.

Me perdona Avanzada Progresista, pero esa propuesta presupone varias situaciones plenamente falaces.

La primera es que lo que ocurre en Venezuela es un enfrentamiento entre dos facciones o bandos equivalentes, con intereses contrapuestos en sus respectivas ambiciones de poder; como si el poder fuese un botín que ambos aspiran con igual ilegitimidad.

Señores de Avanzada Progresista: el conflicto que conmueve, y en buena medida paraliza hoy a Venezuela, es la lucha desigual entre el pueblo venezolano, encabezado por su Asamblea Nacional, y una pandilla armada que desde un poder usurpado mantiene secuestrada a la población, entre ella a esos niños y sus familias. Tal evaluación se la hemos escuchado, en sus palabras sencillas, hasta a las valientes madres y padres de niños fallecidos. Parece mentira que una agrupación de políticos curtidos, que se llaman de oposición, lo evalúe en tan retorcidos términos.

También es tramposamente falso que las muertes de esos niños se deba al conflicto que vive el país a causa de la lucha para liberarlo de la dictadura, y no enteramente por el fracaso rampante de un sistema de gobierno, de la incompetencia y el robo descarado de los recursos por parte de unos corrompidos gobernantes.

Esa propuesta disfrazada de piadosa sólo conduce a que la dictadura gane tiempo y se recomponga. Es el uso de los niños enfermos como rehenes o escudos humanos. Lamentablemente, la propuesta de AP se hace cómplice de tal pretensión.

Nada de lo que ocurre en Venezuela impide que se lleven a cabo gestiones para proveer el tratamiento adecuado a esos niños, sin necesidad de esa tregua malintencionada. Imagínese, aquí hay tantos gravísimos problemas que habría que concertar cien o mil treguas para enfrentarlos.

No dudo que representantes del presidente Guaidó, dentro de sus limitadas posibilidades actuales, se han puesto ya en marcha para acometer la atención de esos niños. Aunque todos sabemos que la solución real y duradera, de ese y los demás problemas, es el cese de la usurpación del poder por parte de la cáfila que lo usurpa, la asunción del mismo por las legítimas autoridades designadas por la Asamblea Nacional y la realización de elecciones libres para reencausar al país por la senda de paz y prosperidad que perdió hace 20 años.

Están a semanas de que el bombeo de la estación pts de San Silvestre se paralice por que los motores no poseen aceite de calidad y se recalientan es la estación mayor de bombeo de crudo de la división Boyacá PDVSA. Los mismos mecánicos encargados me ratificaron la situación están a días de un paro.

Superlano: “Argenis Chávez sabe que los funcionarios propician el caos con la gasolina”. Desde la clandestinidad, el parlamentario hizo una cronología de todos los anuncios y amenazas que el mandatario barinés hizo en 2018 para pretender terminar con el problema de la escasez de combustible.

En Barinas los conductores pasan más de 48 horas en una cola

Desde 2018, el gobernador de Barinas, Argenis de Jesús Chávez Frías, ha anunciado a través de los medios de comunicación regionales su interés en ponerle fin al problema de la escasez de combustible en esta jurisdicción.

Desde afirmaciones como “colas en estaciones de servicios son por racionamientos eléctricos”, expresada el 23 de marzo, hasta “aplicarán la ley a dueños de estaciones de servicios que agarren bachaqueando”, publicada el 3 de diciembre de 2018, son algunas de las justificaciones y advertencias que ha expresado el mandatario regional y que el diputado Freddy Superlano, desde su sitio de clandestinidad luego de allanada su inmunidad, calificó de “cronología de una mentira”.

El parlamentario de la Asamblea Nacional por el estado Barinas consideró que a Argenis Chávez le sobra imaginación para justificar lo injustificable, que no es más que por la falta de inversión y la baja productividad de la industria petrolera, Venezuela padece hoy su más crítica escasez de combustible que ha generado la paralización casi total de las actividades en el país.

El 2 de octubre del año pasado, recordó Superlano, Chávez prometió que la distribución y suministro de gasolina serían normalizados en los próximos días. Ya han pasado siete meses y no solo no se han normalizado, sino que la situación es cada vez más crítica.

Seis días después, y en grandes titulares en el único diario impreso que circula en la región, Chávez aseguró que “les pondrían los ganchos” a los bachaqueros de gasolina en Barinas y, nuevamente, afirmó que pronto se normalizaría el suministro de combustible.

Del 10 al 18 de octubre de 2018 la prensa regional abrió con los siguientes titulares: Gobernador Argenis Chávez pide evitar compras nerviosas de combustible; Gobierno no permitirá que bachaqueros se apoderen de mercados populares, y entonces el gobernador “fijó una fuerte posición en base a las denuncias formuladas por las mismas comunidades, con respecto a las medidas que tomará contra las personas que están bachaqueando y especulando con el suministro de gasolina…” , según lo expresado el 12 de octubre en el boletín de prensa emanado de la Oficina Regional de Información (ORI).

En la última nota de ese mes, el día 18, Chávez llamó a los alcaldes a denunciar la corrupción “venga de donde venga” y les pidió combatir el matraqueo en las estaciones de servicio. A decir del diputado Freddy Superlano, el mandatario regional reconoció públicamente que ninguna de las amenazas que había formulado antes le funcionó entonces ni le funciona en la actualidad. “Él y todo su tren ejecutivo saben que los funcionarios de la Guardia Nacional, de la Policía Regional y de la Policía Nacional Bolivariana que custodian las estaciones de servicio son quienes propician el matraqueo y fomentan el caos en esos lugares”, acusó .

Y a seis meses de su última amenaza, el 3 de diciembre de 2018, cuando nuevamente pide apoyo a los alcaldes para “aplicar la ley a dueños de estaciones de servicio que agarren bachaqueando”, la situación con el suministro de gasolina en Barinas continúa peor y sin ningún síntoma de mejoría. “Así es como se desenmascara a un mentiroso compulsivo, a quien sabe que ha contribuido directamente con la destrucción del país y quien, además, es responsable directo de la debacle que hoy muestra el sector eléctrico del país”, precisó para concluir el diputado y responsable regional del Partido Voluntad popular.

