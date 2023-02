La Mau se confiesa: Tengo más de la mitad de mi vida cantando y soñando

Compartir

El Panda regresó a la música en 2022 con total éxito. Su tema, “Calma”, suena con insistencia en la radio nacional.

Mientras que el videoclip oficial del mismo cuenta con un buen número de visualizaciones en Youtube.

El sencillo estuvo cargado del estilo que, en su momento como miembro de Aponwao Reggae, predominó dentro de su música.

Sin embargo, el cantante marcará en su próximo tema un sonido diferente y nuevo para él, con el que mostrará su gran versatilidad musical.

“Esta canción viene acompañada de una mística diferente para mí. Es algo nuevo, con sonidos distintos en medio de una reinvención, una etapa a la que llamo “La nueva faceta de El Panda Cedeño”, lo que me tiene muy contento y vibrando alto”, explica.

Ramón Cedeño, nombre de pila de El Panda, decidió que este año, profesionalmente hablando, estará marcado de innovación y de “hacer lo que siempre quise hacer: crear e interpretar música con diversos estilos».

«Sé que a todos les encantará, porque me permití arriesgarme a hacer cambios para entregar buena música, que contribuya al arte y la creatividad, realzando los valores musicales dentro y fuera de Venezuela”, expresa.

Esta propuesta viene de la mano de un par de productores y músicos que cuentan con gran renombre dentro de la industria.

“Estoy trabajando en conjunto con un gran equipo: Dario Adames (Baterista de Zapato 3) y Eddie Cisneros (Extecladista de Rawayana), desde el estudio BigUp Record Club en Miami, donde se está haciendo la producción de mis nuevos temas”, cuenta.

El Panda es una persona que rige su vida desde la “Calma” y la buena vibra, y esto es lo que quiere implementar en su música.

“Siempre he sido una persona de cambios, de retos, me gusta experimentar cosas nuevas aplicando mi fórmula natural. Me permito ser fiel a mí mismo para hacer lo que me gusta, atreviéndome a incursionar en lo desconocido, salir de mi zona de confort en busca de nuevos espacios y géneros, pero manteniendo mi esencia dentro de mi música”, finaliza el cantautor.

Para conocer más de El Panda y de todos sus proyectos, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @elpandacedeno.

