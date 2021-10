La Mula Maniá y otros espantos

Compartir





















César Burguera

@CESARBURGUERA

La intimidante bestia. A inicios del pasado siglo surgían espeluznantes espantos que mantenían en vilo a aquellos que osaban transitar las calles empedradas bajo una sombría oscuridad. Hacían súbita aparición estos verdaderos espíritus en pena. Uno de ellos era la “Mula Maniá”, una verdadera bestia que se restregaba a las ventanas y paredes hiriendo a las personas que encontraba en su irracional trote. Cuenta la leyenda que la “Mula Maniá” trataba de imitar el relinchar del caballo o, con mejor suerte, el rebuzno de un asno. Todo este relato viene ante la sospecha de que en Carabobo ha reencarnado la espectral figura de la “Mula Maniá” en un deforme cuerpo. Ante la inquietante duda acudimos a la Zona Educativa para la exhaustiva investigación sobre la trayectoria del “Amorfo Cleptómano” y conocer si obtuvo algún reconocimiento académico. Si Vicencio Scarano Spisso, C. I. Nro. 7.057.437, logró posar su regordete cuerpo en algún vetusto pupitre, acompañado de cualquier texto. Si tuvo la experiencia de observar un verde pizarrón o sentir, dentro de sus torpes manos, la sensación del amarillo lápiz y plasmar algún garabato que el “Contrahecho Delincuente” consideraría como una fina escritura. Pero la frustración socavaba nuestra esperanza de algún hallazgo, ya que no existe ni siquiera la mínima constancia de haber transitado algún nivel académico. Sin embargo aún abatidos por la fallida búsqueda, llegaba una infidencia que nos advertía que acudiéramos a una institución educativa, donde nos otorgarían privilegiada información. Emprendimos nuestro camino para encontrarnos con una verdadera sorpresa en el disimulado colegio, ya que un longevo profesor, impecablemente trajeado, nos llegaba a confesar que décadas atrás acudía a ese recinto académico, una distinguida señora que prácticamente suplicaba que se le concediera el título de bachiller a uno de sus problemáticos hijos. La compungida dama señalaba que todos los gastos serían cubiertos por una entonces acaudalada empresa constructora. Pero lo que no advirtieron ni la desesperada señora y ni la encubierta escuela, es que el obtuso alumno nunca se presentó en la aula de clases. De esa dramática forma se esfumaba cualquier expectativa de ver con toga y birrete al “Analfabeta Bribón”. El desesperado esfuerzo y el dinero desembolsado por la acongojada madre se perdía. Misia Clara observaba cómo resultaba estéril hacerle conocer al menos el abecedario o las simples vocales a su inepto descendiente. Ha reencarnado “la Mula Maniá”, con las dos pares de patas atadas como castigo, es literalmente una bestia. Por ello al igual que el siglo pasado cualquier persona que se cruza con la rechoncha “Mula Maniá”, inmediatamente elevan sus plegarias y llegan a exclamar “Ave María Purísima”.

La edil SAYONA. Pero al parecer ese súbito ejercicio de reencarnar no es patrimonio exclusivo del “Deforme Analfabeta”, ya que por las calles del casco central de Valencia se ha avistado a la temible Sayona, cuyos centenarios relatos la describen como una mujer traicionada y con una sed insaciable de venganza, que seduce a toda alma infiel y las lleva hasta un cementerio o lugar desolado, donde revela su verdadero rostro que resulta ser una alucinante calavera. Y es que resulta que la “Edil Sayona”, recién llegada del viejo continente, donde permaneció por más de tres años bajo un dudoso financiamiento, ha querido reforzar a la rebelión de Maru Carrozo y Gustavo López que buscan desbancar a Mariela Domínguez como jefe de campaña del “Dopado Caminante”. Hay que recordar que la “Edil Sayona”, busca su insaciable venganza contra Mariela Domínguez, por aquella denuncia que la “Edil Sayona” modificaba las variables urbanas de Valencia con el ánimo avieso de lucrarse. Ahora como abogada de un empresario hotelero, inmerso en oscuros e inmorales negocios, la “Edil Sayona” les encontró una espaciosa oficina para que continuaran su labor de crear intriga contra la convaleciente Mariela que sufrió los duros embates del dramático virus. Un elevado miembro del Equipo Regional de Activismo de VP, injustamente excluido de comandos y candidaturas nos habla sobre las actividades que se desarrollan en la lujosa oficina hotelera que obtuviera la “Edil Sayona” con la única condición que incorporarán a Yrali Petroccini, cuestionada directora de Control Urbano en la anterior y nefasta administración municipal. El delator del (ERA) llega a expresar que “Maru Carrozo Es una verdadera trepadora y su único ardid es el coqueteo con los diferentes candidatos, pretende crear una supuesta comisión de enlace y eróticamente tiene fantasías con un equipo de gobierno municipal para Valencia, allí te envío el utópico invento” Vuelve la “Edil Sayona” para mostrarnos su irremediable rostro, es una espantosa calavera.

La pea LLORONA. No haremos mención a La Llorona, aquella mujer que ahogó a sus hijos, y que luego, arrepentida y maldecida, los buscaba por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la oyen en la noche. Haremos referencia a las peas Lloronas del “Jefe Cachón”, quien recostando su cabeza sobre la rústica barra del botiquín, parece no haber superado aquel despiadado episodio del “Medio Metro” de encaje negro. En pleno desarrollo de la experiencia etílica el “Jefe Cachón”, solo acompañado por la melódica letanía de la gramola, intenta enviar mensajes a través de redes sociales y así surgen los tuits vertidos en la cuenta personal del Cabito. “Carabobo va a cambiar para bien. JÚRELO. El 21N sal a vitar” o “Este vecino está caritoooo” y termina por convocar a los vendedores de obras de artes y movimientos religiosos “Si ya marchantes, protestante”, por otro lado en un chat, anunciaba acciones contra diferentes medios de comunicación por haber hecho público la adquisición del “Medio Metro” de encaje negro por parte de su primera cónyuge. Lo relevante es que la pasada semana en un programa de amplia audiencia en el canal del estado, Diosdado Cabello señalaba que el jefe de campaña de un candidato opositor a la gobernación de un estado lo había calificado como “El Señor de los Cielos” exigía una explicación y la intervención de los organismos competentes. De repente se le pasó la pea Llorona al “Jefe Cachón” y trata de resguardarse en un recóndito espacio de su fraudulento desarrollo habitacional en San Diego que tiene en sociedad con otro ilustre pillo. Y esa es la verdad