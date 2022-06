La NASA crea grupo para estudiar los ovnis y otros “fenómenos aéreos”

Luego de que el Pentágono presentará recientemente un informe sobre fenómenos aéreos no identificados, la NASA decidió crear un equipo para investigar a los ovnis.

Durante una conferencia de prensa Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la agencia aeroespacial; afirmó que con esta investigación desea de paso desestigmatizar el tema.

«Uno de los resultados de este estudio sería hacer entender a todos que el proceso científico es válido para tratar todos los problemas; incluido este», afirmó Zurbuchen.

Es de mencionar que el grupo de estudio analizará a partir de este otoño los Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP por sus siglas en inglés); para avanzar en «la comprensión científica» de los posibles descubrimientos y la recopilación y uso de datos futuros.

Así mismo, la NASA señaló en un comunicado que el objetivo de este estudio independiente sobre UAP, concepto que ha desplazado a la denominación OVNI (Objeto volador no identificado); por haber quedado anticuada, se basa en «la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica».

NASA is commissioning a study team to start early fall to examine unidentified aerial phenomena (UAP) – observations in the sky that cannot be identified. This team will focus on identifying and collecting available data to scientifically understand UAPs. https://t.co/Tz0aTR6HYT pic.twitter.com/KaF9IyDUB7

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 9, 2022