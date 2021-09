La popularidad de los casinos online

Compartir





















Este martes, Apple presentó su nueva línea de productos durante el evento «California Streaming», en el que además de revelar un nuevo Apple Watch Series 7, también se dió a conocer el IPhone 13.

De igual manera, un nuevo iPad, iPad mini y el iPhone 13, que incluye el iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

Es así, que ésta nueva versión de móvil, tiene un tamaño de 6,1 pulgadas y el iPhone mini de 5,4 pulgadas; además cuentan con una pantalla Super Retina XDR con un acabado de cerámica, al parecer más resistente.

Igualmente, viene con tecnología para el chip 5G actualizado y una opción llamada Modo Cine; que se trata de una popular función del modo Retrato, pero para videos.

Apple presentó el nuevo iPhone 13

De ésta manera, la nueva línea iPhone cuenta con el chip A15 Bionic y baterías de mayor duración; es decir, que el iPhone 13 durará 2,5 horas más que el iPhone 12. También, el iPhone 13 mini durará 1,5 horas más con una sola carga.

Ahora, una de los bondades más buscadas en la línea de Apple, es la cámara, de hecho el iPhone 13 como el iPhone 13 mini cuentan con importantes innovaciones; incluyendo el sistema de cámara dual con una nueva cámara panorámica con pixeles más grandes y estabilización óptica de imagen.

Aunado a ello, Apple indicó que esta tecnología es «capaz de recolectar un 47% más de luz para obtener menos ruido y resultados más brillantes».

Como nueva opción, la compañía agregó una cámara ultra gran angular en el iPhone 13 que captura más detalles en las zonas más oscuras; así como nuevos estilos fotográficos y más opciones para la cámara frontal llamada TrueDepth.

En éste orden de ideas, el iPhone 13 Pro de 6,1 pulgadas y el iPhone 13 Pro Max de 6,7 pulgadas; cuentan con una CPU de cinco núcleos, que promete gráficos un 50% más rápidos.

Precios de los modelos disponibles

El iPhone 13 Mini es el modelo más pequeño, el más accesible y según su capacidad cuestan 128 GB en US$ 6992, 56 GB en US$ 799 y 512 GB en US$ 999

Sobre el iPhone 13, el modelo base de Apple tiene un precio de 128GB en US$ 7992, 56GB en US$ 899y el de 512GB en US$ 1.099

También, el iPhone 13 Pro, cuesta el de 128GB en US$ 999, 256GB en US$ 1.099 y el de 512GB en US$ 1.299. También, el iPhone 13 Pro Max, el de 128GB en US$ 1.099, el de 256GB en US$ 1.199, el de 512GB en US$ 1.399 y el de 1TB en US$ 1.599.

Es importante informar, que los interesados en adquirirlo, estarán en pareventa de todos los modelos del nuevo iPhone, desde el 13 mini hasta el 13 Pro Max a las 8:00 am (hora de Miami) del 17 de septiembre y los teléfonos estarán disponible a partir del 24 de septiembre.

Con información: ACN/CNN/Foto: Cortesía

Lee también: Hurto tres laptops y pago con su vida