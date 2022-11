Gobernador Rafael Lacava anunció que rehabilitarán la Plaza de Toros de Valencia (+ video)

Compartir

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava anunció este viernes la rehabilitación de la Plaza de Toros Monumental de Valencia, la segunda más grande del mundo.

Lacava, a través de un video hecho desde las ruinas de estos espacios, reconoció el estado de abandono en el que está sumergido y si bien dijo lo rehabilitarán, no será para retomar las corridas de toros.

«No se van a hacer corridas de toros, no hay condiciones para ello. A mí particularmente no me gustan, pero respeto a toda la comunidad taurina», expresó el gobernador.

En tal sentido refirió que recuperarán la Plaza para eventos deportivos y conciertos.

«La vamos a dejar impecable y será el sitio por excelencia para eventos y espectáculos en Venezuela», anunció la autoridad.

Exhortó: «Ésta estructura icónica de nuestro estado debe ser puesta a disposición nuevamente del pueblo valenciano, carabobeño y venezolano para su bien y correcto aprovechamiento».

Cabe recordar que, la infraestructura que representa un icono de Valencia permaneció en franco deterioro hasta la llegada del otrora alcalde Francisco “Paco” Cabrera, quien la recuperó (periodo 1996-2008). A los pocos años de su retiro gubernamental se derivó el descalabro de éste y otros espacios de la ciudad industrial.

Con información de ACN/Notitarde

