Lacava bautizó al perrito batido en una lavadora

Detenidos los tres muchachos que metieron a un perrito en una lavadora para reirse; grabaron un video y la subieron a la redes.

Lo que hicieron es un delito, afirmó el gobernador Lacava. Lamenta el maltrato a «Drac»(por Drácula) por parte de tres adolescentes; quienes lo metieron en una lavadora y lo batieron por largo rato para reírse. Ahora están detenidos y serán enjuiciados.

En la Quinta Carabobo (Residencia Oficial del gobernador de ese estado); se quedará el cachorro que fue maltratado por tres adolescentes; que ya fueron capturados por el Cicpc, específicamente la subdelegación Bejuma.

El gobernador Rafael Lacava informó, a través de sus redes; que el perrito se llamará Drac, diminutivo de la obsesiva nominación de Drácula en Valencia y en todo el estado Carabobo.

Lacava: «Drac» se quedará en Quinta Carabobo

Deploró la agresión que «adolescentes desadaptados» le causaron al cachorro de 2 meses.

Lacava subió un video en el que se ve junto a «Drac» y escribió en Instagram: «Aquí está Drac el perrito de dos meses q sufrió un maltrato tremendo en el video que subieron dos adolescentes desadaptados que se hizo viral.

Estos muchachos quedaron privados de libertad para que les quede clara la lección de que tratar a un animal indefenso de esa manera no solo no está bien sino que es un delito. Ojalá estas cosas no sigan pasando».

