Gobernador Rafael Lacava presentó caso de COVID-19 en Carabobo (+ vídeo)

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava confirmó caso de coronavirus, en la primera reunión que sostuvo con sectores de la sociedad civil en Capitolio.

Según lo expuesto por el primer mandatario regional, el caso es de un hombre de 30 años de edad; quien llegó por el estado Zulia procedente de Colombia y fue trasladado a Valencia fue el segundo caso positivo en Carabobo.

En el encuentro, el primero que se da este año con factores de la oposición, estudiantes, representes de la universidades y políticos; Lacava dijo que el ciudadano se la práctico la prueba de PCR y resultó positivo.

Igualmente, agregó que se activaron los protocolos, donde el paciente fue aislado en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la entidad.

Se pudo conocer que el ciudadano es residente del municipio Puerto Cabello.

El dignatario carabobeño, agregó que el grupo familiar del contagiado también fue aislado, porque compartían habitación.

“Ojala no salgan positivos pero es muy probable que vayan a salir positivas otras personas que estaban en la misma habitación con él, no me sorprendería”; agregó Lacava a los presentes en la reunión de Capitolio.

Igualmente, se refirió a todas las personas que hicieron contacto, pero aseguró que todo a todo el grupo familiar se le efectuaron pruebas y se espera por los resultados.

El martes 19 de mayo, el ministro de comunicación Jorge Rodríguez, dio el parte médico, donde registró 131 casos, pasando por primera vez la barrera de los 100, que los dividió 110 importados (81 de Colombia, 23 de Brasil y 6 de Ecuador), 16 de comunitarios y 5 por contacto con viajeros.

