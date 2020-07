Lacava aquejado de salud y descartó tener coronavirus (+ vídeo)

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava negó tener coronavirus, pero si tiene quebrantos de salud; según lo manifestó desde por Instagram.

Lacava, quien se muestra en una cama de Quinta Carabobo, dijo que le realizaron la prueba de PCR la semana pasada y el resultado fue negativo; pero este martes 21 de julio volverá a realizarse el test para descartar de nuevo el virus.

“Ya me hice la prueba y salió negativo. ¿Que si tiene coronavirus Drácula? Drácula no tiene coronavirus, lo que está es golpeao«; dice parte del vídeo.

En el vídeo, señala que esta semana será de cuarentena radical en la entidad; que este lunes sumó 12 nuevos contagios para acumular 197 y dos fallecidos, aunque el Gobierno nacional no dio a conocer su localización.

El gobernador, recalcó que dio la orden de cerrar y aplicar sanciones severas a los comercios que no acaten la medida de la cuarentena radical.

“A partir de mañana he dado instrucciones a todos los cuerpos de seguridad del estado, a todos los alcaldes, a todas las direcciones de fiscalización, hacienda, rentas de todos los municipios, pues comercio que no acate esto va a tener sanciones severas. Tenemos que ayudar, yo se que es difícil, que es complicado pero solamente la gente pueda ayudar a que esto no se nos vaya de las manos”, expresa en el vídeo.

Sobre los casos que vienen dando en la entidad, señaló que la mayoría es por los llamados «trocheros»; que se saltan la cuarentena que deben cumplir cuando llegan al país y pidió denunciarlos.

“Si ustedes mismos no los denuncian están sometiendo a sus hijos, a su familia, a sus amistades, a la posibilidad de que se contagien porque el virus está en la calle, por eso la cantidad en ascenso que tenemos todos los días”; manifestó.

Pero el gobernador no dio a conocer cifras de cuántos casos acumula hasta el lunes 20 de julio, solo que los caso van en franco ascenso.

