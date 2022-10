Gobernador Lacava pide estar alerta por las lluvias (+ vídeo)

Compartir

El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava pide estar alerta por las lluvias que, en los últimos dos días, especialmente las zonas de más alto riesgo; tras emitir un mensaje anoche viernes 30 de septiembre en sus redes sociales, desde «Quinta Carabobo», residencia de Gobernadores.

Desde la mañana del viernes 30 de septiembre, fuertes aguaceros azotaron varias zonas de la entidad carabobeña, entre estas su capital, Valencia y toda la entidad; donde el gobernador lo reafirma en el corto; por eso que el mandatario regional colgó un vídeo en sus redes sociales, para referirse a la situación.

«Las lluvias no han parado, desde esta mañana, a las 11:00 de la mañana, que comenzó a llover y de manera inusual no ha cesado esta descarga pluviométrica que hemos tenido el día de hoy en todo el estado Carabobo»; indicó Lacava en el vídeo.

«Subo este video, para pedirle mucha atención y estar alerta a todos los carabobeños, respecto a lo que está pasando con el tema de las lluvias»; dijo.

Lacava pide estar alerta por las lluvias

Subrayó que hasta ahora «no hemos tenido problemas, gracias a Dios»; manifestó.

«Los cuerpos de Protección Civil (PC), los cuerpos policiales, tanto regionales, nacionales y municipales están en alerta por instrucciones mías para apoyar, quien así lo requiera»; indicó.

Sobre todo, a las personas que viven en zonas de riesgo «estar muy pendientes, cercanos a los ríos, quebradas para que podamos estar lo suficientemente atentos para poder reaccionar, impedir y evitar que sucedan males mayores»; dijo.

Recordó que han realizado un gran trabajo todos estos meses que les ha permitido «de alguna manera tener el control de lo que está pasando con las lluvias, pero eso no significa que nosotros no debamos estar alerta y atentos, porque los niveles de descarga de agua en el día de hoy (viernes 30-09) y todos estos días son inusuales y hay que decirlo, probablemente por este tema climático, del cambio climático que golpea a todo el planeta y nosotros no escapamos»; atizó.

«Pido la mayor de las atenciones y yo estaré atento las 24 horas del día, porque va a seguir lloviendo y por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar atent0, Pido por favor, que nadie se descuide»; cerró.

Todo el mundo atento con las lluvias. Q nadie se descuide 🦇🦇🦇 pic.twitter.com/ZbDLgur26d — Rafael Lacava (@rafaellacava10) September 30, 2022

ACN/MAS

No deje de leer: Alcalde Fuenmayor atiende emergencia en Trapichito (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN