A través de un video publicado en la red social Facebook, el gobernador de Carabobo Rafael Lacava; respondió a los comentarios sobre la Dracuseñal que se emitieron a través de todas las plataformas digitales; nacionales e internacionales.

Ante el encendido de la Dracuseñal en Valencia, muchos fueron los ciudadanos, algunos dirigentes políticos y religiosos; quienes expresaron sus opiniones en las redes y medios sobre la colocación y encendido de esta figura de murciélago; cercana a la tradicional cruz en el Cerro el Trigal.

En este sentido Lacava explicó, que solo será encendida la Dracuseñal; cuando exista una buena noticia.

Dracuseñal te avisa

En este contexto el gobernador agregó que justamente el día del primer encendido de la Dracuseñal; se realizó porque hubo varias actividades relevantes y especiales en la región.

Sin embargo, a través de las redes gran cantidad de usuarios de la región; hicieron un llamado para que se apagara el murciélago, pero Lacava comentó contundentemente; que no le hará caso a los «pavosos y pavosas».

A raíz de esta acción del mandatario regional, varios usuarios crearon una campaña; donde critican al gobernador por crear una «ciudad gótica».

El murciélago y la cruz

En relación a la cruz, también se leyó en varios comentarios que supuestamente la cruz no estaba allí; y que tampoco se iba a encender como tradicionalmente se efectúa en diciembre.

No obstante, Lacava indicó que la Dracuseñal está ubicada en una caseta cercana a la cruz; mas no junto a ella. Además, enfatizó que «muchos de los que me critican dicen ser católicos, pero estoy seguro que yo soy más católico y apoyo aún más a la iglesia».

Aunque a muchos no les convenció ni creyeron las palabras públicas del gobernador; este afirmó que hará caso omiso a esos comentarios y seguirá trabajando en las acciones buenas que merecen los carabobeños.

