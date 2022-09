Lacava y Fuenmayor reinauguraron Serpentario del ZooAquarium de Valencia

Compartir

Bajo un ambiente de alegría y rodeado de niños, este domingo 11 de septiembre, el gobernador Rafael Lacava y el alcalde Julio Fuenmayor; reinauguraron Serpentario del ZooAquarium de Valencia.

Con la exhibición diversas especies de reptiles, el serpentario fue abierto al público tras meses de trabajo a través del equipo del «Plan Búho»; por lo que el mandatario regional, expresó su alegría por la transformación de estos espacios.

«Muy contento, extremadamente orgulloso de todo lo que está pasando en el estado Carabobo, (…) esta es una alternativa didáctica para la familia, para los niños, y para todos los que nos visitan desde otros estados»; expresó Lacava, quien estaba acompañado del alcalde Julio Fuenmayor, la presidenta del ZooAquarium, Elizabeth Niño y Jeferson Castillo, director regional del ministerio de Ecosocialismo.

Lacava en conjunto del alcalde de Valencia Julio Fuenmayor realizaron un recorrido por las diferentes áreas del serpentario; donde además cuentan con una sala interactiva donde se puede conocer un poco más de las diferentes especies y con un laboratorio para suero antiofídico el cual es una propuesta para ayudar a iniciar los tratamientos en caso de mordeduras de serpientes.

«Estos son espacios educativos y tecnológicos que nos ayudarán a instruir a nuestros niños, donde todos puedan informarse de todas las especies que hay acá»; destacó el gobernador Rafael Lacava.

Agradeció al presidente Nicolás Maduro por formar parte de este proyecto, y aseguró que gracias a su apoyo se continúan impulsando grandes obras en materia recreativa; al tiempo que felicitó al alcalde Julio Fuenmayor, quien trabaja incansablemente para seguir avanzando en identificar a Carabobo como referencia en materia de gestión pública.

«Repito al alcalde no puedo, si no que felicitarlo y agradecerle por todo su esfuerzo, con todo su equipo para que hoy Carabobo sea la referencia nacional que es, en materia de gestión pública, en materia de entretenimiento, diversión, en materia educativa, estos son repito espacios educativos para instruir a los niños y toda nuestra población, me voy contento y visiten el Acuario de Valencia»; enfatizó Lacava.

Brindar espacios y recreación a los valencianos

Por su parte, el alcalde Julio Fuenmayor, Indicó que estos trabajos forman parte de la segunda fase de la rehabilitación integral que se ejecuta en la Fundación “Juan Vicente Seijas”; son con el propósito de brindarles espacios de recreación y entretenimiento en familia a los valencianos.

Resaltó que la obra del serpentario es una Infraestructura dedicada a la conservación, majeo y protección de las especies de reptiles endémicas de nuestra región; cuenta con tres nuevas áreas totalmente remodeladas que son: La Rampa- Área de Servicios y oficinas, Serpentario y la Sala interactiva.

Totalmente equipado

En este sentido, detalló que la zona de serpentario, se colocaron 21 terrarios de diferentes tamaños, se rediseño paredes, techos y pisos, se realizó el equipamiento con tecnología Samsung, se construyó un laboratorio para la extracción de veneno, se instaló un sistema de iluminación especial para reptiles, colocación de lámparas UV; además del área de cuarentena para serpientes venenosas y no venenosas.

Asimismo, esta área cuenta con espacio educativo e informativo; sistema de cámaras de seguridad área de manejo especial para reptiles y dos baños públicos.

Mientras que, la Sala Interactiva, contará con siete terrarios de diferentes tamaños; laboratorio para manejo interno de reptiles, salón de usos múltiples, equipamiento Tecnológico, área de manejo especial para reptiles.

Como se recordará, el pasado mes de enero se reinauguró la Zona Acuática; la cual cuenta con 60 especies de peces nacionales y 20 exóticos.

