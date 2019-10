Lady Gaga se cayó de la tarima durante un concierto en Las Vegas (+Video)

Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos en Las Vegas el jueves por la noche al caerse del escenario durante su actuación, según los videos publicados en las redes sociales.

La cantante de «Pokerface» fue vista en varios videos en los brazos de un fan que había invitado a subir al escenario a «bailar».

De repente, el fan y Lady Gaga se cayeron del borde del escenario, causando que la artista aterrizara sobre su espalda y el fan encima de ella. Los fanáticos sentados cerca se apresuraron a ayudarlos.

«Creíamos legítimamente que estaba muerta», dijo un fan en Reddit, según la BBC.

OMG!!!

Lady Gaga and a Little Monster fell off stage tonight during #ENIGMA – Night 17

Thankfully, they are fine & continued on with the show.

*The first time I watched the video I was like… ‘HER HIP!!!’, ‘HIS LEG!!!’ 😭😭😭 but hopefully, everything it’s OK! pic.twitter.com/m4Kojpdeb8

